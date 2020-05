El PHD, Alpaís y DXC califican de irracional y atropellante orden de los partidos dado por la JCE

Para los partidos Alianza País (Alpaís), Humanista Dominicano (PHD) y Dominicanos por el Cambio (DXC), el tema del orden de los partidos políticos en el proceso electoral de este año ha sido manejado de manera atropellante por la Junta Central Electoral (JCE).

“La ejecución al vapor de una sentencia que no es firme y que no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es un golpe duro a la seguridad jurídica, principio que ha estado ausente en la mayoría de decisiones que sobre el particular ha emitido el órgano de administración electoral”, explican en un documento.

Afirman que está fuera de toda razonabilidad que a 40 días de unas elecciones nacionales y a pocos días de haber celebrado unas elecciones municipales, la JCE varíe el orden de los partidos, lo cual entienden que provocará enorme confusión entre los votantes de todas las organizaciones políticas cuyos candidatos y candidatas ya se han promovido con el número de casilla que ostentan en la contienda municipal.

Tanto el PHD, Alpaís y DXC señalaron que esta decisión daña aún a aquellos que se sienten gananciosos pues sus votantes también se verán afectados.

“La JCE se desdice al abandonar el criterio establecido tanto en la Resolución 34-2019 como en la Resolución 49-2020 de que en ambas elecciones de este año, el orden de los recuadros de las boletas sería el mismo. Pero además con el dictado de la Resolución 51-2020 del lunes, ha violado el procedimiento administrativo establecido en la ley 107-13, ya que, siendo la Resolución 49-2020 un acto favorable a DXC, PHD y ALPAIS, debió avocarse para dejarlo sin efecto, a hacer la consabida declaratoria de lesividad”, apuntan.

En sentido, agregaron que “ Sólo nuestro decidido compromiso democrático nos mantiene firmes ante la arbitrariedad y la vejación de que hemos sido víctimas, por tanto, avisamos al país que llevaremos a cabo las acciones que sean necesarias a los fines de procurar que la JCE no nos conduzca a un proceso lleno de confusión, ilegalidad y arbitrariedad”.