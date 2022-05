Francisco considera que las acciones de la alianza disgustaron al mandatario ruso y estima que, de momento, el conflicto no se detendrá. «Un enfado que no sé si fue provocado, pero quizás sí», dijo

El papa Francisco cree que la expansión de la OTAN hacia el este pudo haber llevado a Rusia a lanzar su operación militar especial en Ucrania.

Quizá los «ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia» provocaron que el presidente ruso, Vladímir Putin, optara por tomar esa decisión, afirmó el sumo pontífice en diálogo con el diario italiano Corriere della Sera.

Francisco considera que las acciones de la alianza disgustaron al mandatario ruso y estima que, de momento, el conflicto no se detendrá. «Un enfado que no sé si fue provocado, pero quizás sí», dijo.

Por otro lado, el máximo líder de la Iglesia católica reiteró su deseo de ir a Moscú y reunirse con Putin. Recordó que poco después del inicio de la operación militar en Ucrania solicitó la reunión, pero aún no ha recibido respuesta. «Seguimos insistiendo, aunque me temo que Putin no puede y no quiere tener esta reunión ahora mismo. Pero tanta brutalidad ¿cómo no detenerla?», manifestó. actualidad.rt.com