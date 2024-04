El Pacha sale en defensa de Kinito Méndez por su tema musical para Luís Abinader

“En ese país no hay quién entienda que Kinito Méndez es un artista no un político. Kinito Méndez, tú no eres político. Da mucha pena que gente quiera cuestionar cómo un músico llamado Kinito Méndez se niega él mismo para darle apoyo a músicos, bailarines, compositores y muchos más. Eso que ustedes están viendo de Kinito Méndez, es que, Kinito es una persona noble, sensible, humano y que se sacrifica por los demás”, dijo El Pacha.

Por José Zabala

New York: El carismático animador Frederick Martínez “El Pacha” le salió al frente a las críticas de algunas personas que le han hecho al artista Kinito Méndez por el tema musical para Luís Rodolfo Abinader que hizo pensando en esos músicos, y el pueblo dominicano lo está cuestionando. “En ese país no hay quién entienda que Kinito Méndez es un artista no un político”.

Martínez reaccionó muy molesto en la celebración del 12 aniversario de su programa en la ciudad de New York “Pegate y Gana con el Pacha” ante miles de personas.

“Kinito Méndez, tú no eres político. Da mucha pena que gente quiera cuestionar cómo un músico llamado Kinito Méndez se niega él mismo para darle apoyo a músicos, bailarines, compositores y muchos más. Eso que ustedes están viendo de Kinito Méndez, es que, Kinito es una persona noble, sensible, humano y que se sacrifica por los demás”, dijo El Pacha.

“Kinito es vicepresidente de la Asociación de Músicos Dominicanos, se le acercó la presidencia de la República y tienen pactado ya, con relación a ir en busca de ayuda a los más necesitados; esos músicos que hoy por hoy padecen enfermedades, que hoy por hoy no tienen cómo sustentarse; hay una promesa del gobierno ya, un pacto firmado de la mano de Pochy Familia, de la mano de Ramón Orlando”, agregó el comunicador.

“Kinito Méndez no es político, Kinito Méndez es artista. Kinito Méndez brinda un servicio, pero Kinito humano al fin, se despoja de su propio yo; Kinito Méndez dice: “no, yo tengo que pensar en ese músico que hoy en día no tiene un peso para poder alimentarse, yo tengo que pensar en ese bailarín, en ese compositor que no tiene un peso para una medicina, y el gobierno nos lo va a proveer”, comentó El Pacha.

“Hombre merengue, Kinito Méndez, tú no tienes nada que esconder, puedes dormir tranquilo, tú no eres político; tú eres artista, músico, compositor, cantante y arreglista. Es como cuando Cristo Jesús estuvo conectado y armando su batallón con los discípulos; Jesús le dice: “ven sígueme”. Y uno de sus discípulos le dice: “Señor, no puedo, mi hermano murió”. Jesús le dice: “deja que los muertos entierren a sus propios muertos, niégate a ti mismo y sígueme”. Grave error de Kinito, se negó a sí mismo, pensó en los músicos que no tienen una medicina, pensó en esos músicos que se han sacrificado, que lo han dado todo pero no tienen un peso”, agregó Martínez.

“Entonces, Kinito monta una voz, crea un tema musical para Luís Rodolfo Abinader, pensando en esos músicos, y el pueblo dominicano lo está cuestionando. En ese pueblo no hay quién lo entienda. Kinito Méndez, hoy la vida me da la oportunidad de sacar la cara por ti, tú eres un hombre auténtico, porque al que no le da no le quita, al que no le hace un bien no le hace un mal. Qué bueno que está apoyando esos músicos que hoy no tiene para su retiro, que hoy no tienen para su medicina y que tú te negaste a ti mismo para darles la mano a esos músicos. Kinito Méndez, estamos contigo”, finalizó diciendo Frederick Martínez.