El comunicador Frederick Martínez (El Pachá), reveló ayer martes que tocó fondo debido a una situación profundamente crítica que vivió, y cuando todos le dieron la espalda, su colega Santiago Matías (Alofoke), le tendió la mano amiga.

El Pachá dijo en entrevista exclusiva con este reportero que “toqué fondo, todo el mundo me abandonó, desde que perdió Gonzalo nadie me coge las llamadas, me botaron de Color Visión como un perro, no me dejaron en Teleantillas, se me fue el socio, se me fueron todos los amigos, toqué fondo pero nada… he tenido reuniones con unos abogados para unos contratos pendientes y vuelvo a Nueva York”, expuso el comunicador.

Rechazó que haya sido un tránsfuga de la política dominicana, asegurando que lleva 20 años el lado del ex presidente Danilo Medina.

“Hay no, yo siempre he sido muy coherente en la política, he estado con Danilo durante 20 años, hice campaña por Gonzalo y ahora mismo soy agente libre”, precisó El Pachá.

“Pero no quiero involucrarme en política porque quedé frustrado y los políticos son unos mentirosos. No creo en políticos, se pueden contar con los dedos de las manos y sobran. A mí, me engañaron como a un niño chiquito y me dejaron con una mano adelante y otra atrás”, expresó.

“Yo ahora mismo abogo porque Luis lo haga bien porque el país necesita de un buen Gobierno porque si Abinader lo hace mal, nos jodimos todos, pero nunca he sido oportunista porque el PLD me engañó”, refirió El Pachá.

“Iba a las instituciones públicas y me decían que no había nada y salieron con robos de hasta $10 mil millones (de pesos). Estoy en el banco y no quiero j… con política”, insistió el comunicador.

Recomendó a los comunicadores no meterse en política y mantengan su posición desde afuera porque los políticos son todos unos mentirosos.

“Hay excepciones de uno o dos, pero no se puede creer en los políticos”, precisó mostrando su frustración por la deslealtad y la traición

Dijo que ha recibido ofertas pero no puede hablar de eso hasta que no se concreticen los acuerdos que tampoco reveló los medios que lo han contactado.

“Sigo en Alofoke Radio”, agregó.

“Alofoke me dio la mano cuando muchos me cerraron las puertas Santiago Matías fue el único que me dio la mano junto a Nelson Javier (El Cocodrilo) y David Ortiz, que fue la única persona que en una conversación le dijo a Matías que yo era un palo aquí en Alofoke”, señaló El Pachá.

Informó que sigue con su programa “Pégate y Gana” los sábados de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde en Tele América que cubre Estados Unidos y Europa, Televisión Dominicana, youtube tiene su canal oficial que es un fenómeno y el espacio “Tocando Fondo” los lunes de 3:00 a 4:00 de la tarde en 14 – TV.

“Ando trabajando y me estoy reencontrando con mi gente porque yo soy Nueva York, yo le hacía falta a esta ciudad que estaba muerta sin mí, yo soy Nueva York, hay un nuevo despertar en esta ciudad pero le hacía falta El Pachá porque yo me parezco a esta ciudad”, añadió.

“Están detrás de mí”, respondió cuando se le preguntó si aspira a regresar a plataformas como Univisión, La Mega y otros medios.

“Estamos yendo pero regreso a Nueva York y sigo en Alofoke porque los viajes me mataron durante 10 años, duermo con una máquina, tengo que hacer dos horas de ejercicio diarias para mantener la circulación y el oxigeno en el cerebro, por lo que no estoy en condiciones de dar los viajes que daba desde Nueva York a República Dominicana casa semana”, dijo.

Relató que la pérdida de oxigeno en su cerebro se debió a la altura y contracción en los aviones en los dio 874 viajes en diez años.

Dijo que lo hizo por necesidad, la pasión y el deseo de trabajar. “Pero iría dos veces al mes a República Dominicana y me mantendría aquí, siguiendo en Alofoke, en “Págate y Gana con El Pachá y seguir trabajando.

.Pero sobre la violencia armada, dijo que le sorprende porque en Nueva York siempre ha habido una seguridad estricta.

“Aquí, un gato se sube a un edificio y en minutos hay docenas de bomberos y policías, creo que se debe a la desesperación, la gente sacó todo lo malo que tenía antes de la pandemia”, sostuvo.

“Yo creía que los prepotentes e iracundos se iban a convertir en gentes humildes pero fue lo contrario. Satanás anda en las calles y esto se está acabando”, indicó.

Por Miguel Cruz Tejada