Según fuente a este portal El Pacha firmó un contrato con La Mega muy selectivo y amplio en favor de las dos partes. Al parecer Martinez estará nuevamente todos los fines de semana para participar en su estelar programa «Pegate y Gana con El Pacha», pero con ALOFOKE no se comenta nada.

Por José Zabala.

New York- Luego de más de dos años de ausencia de la radio local en New York , Frederick Martínez mejor conocido como El Pacha, logró nuevamente ser parte de la emisora número 1 en los Estados Unidos como lo es La Mega 97.9 FM. Martínez será parte del elenco del “Vacilón de la Mañana”, un espacio radial sin competencia en la gran manzana desde 6:00 AM a 11:00 AM de lunes a virenes compartiendo escenario con el estelar DJ Aneudy quien comanda el exitoso equipo mañanero.

Frederick Martínez, es considerado el comunicador dominicano más éxito en los Estados Unidos con trayectoria de más de 35 años de carrera ininterrumpida, conquistando todos los premios a su trayectoria en la República Dominicana y en los Estados Unidos.

“New York es Mío!!! Fueron las primeras palabras del comunicador al estrenar su nuevo micrófono en La Mega. Gracias a Arturo Sosa director de la emisora por esta segunda oportunidad. Gracias a este gran equipo de Vacilón que comenda DJ Aneudy, un equipo ganador. Llego cargado de humildad y aportar contenido para seguir con los números altos de este programa El Vacilón. Vengo a trabajar duro. Gracias a todos mis seguidores por este gran respaldo en mi primer día. Todos me conocen, soy un hombre de la radio y eso no se me olvida. Soy un hombre nuevo y se hacía necesario llegar a la radio local y más que la número uno en el mundo como lo es La Mega 97.9FM. Donde siempre será mi casa. Regreso con muchos planes para aportar a este gran equipo ganador. Gracias a Todos”, dijo Martínez al espacio digital Al Día TV Más.