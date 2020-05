El Pachá pide disculpas a Tony Dandrades, pero no va a permitir que “humillen la TV dominicana ni a él, ni a nadie”

Casi sollozando el animador Frederick Martínez (El Pachá) da las razones de su exabrupto ayer en el programa “El Show del Mediodia” y explica el porqué actuó así con el comunicador Tony Dandrades.

Al borde de las lágrimas el animador dijo que “no se puede juzgar sin conocer la verdad, nadie me preguntó el porqué de mi reacción con el hermano Tony Dandrades, que te pido disculpas hermano si en un momento dado te ofendí. Se acabó el jueguito, se acabó el relajito, está afectando a miles y miles de personas trabajadores, técnicos y muchos más, dueños de canales y familias directa e indirectamente. Si otros no han tenido la capacidad y la valentía que yo de ponerse los pantalones y defender la televisión dominicana, pues yo sí”, expresó El Pachá con un sollozo en un video enviado al LISTÍN DIARIO.

El presentador de “Pégate y gana” defendió la televisión dominicana enumerando los aspectos positivos y su evolución. Dijo que es un hombre de familia, casado hace 20 años con la misma mujer y con tres hijos que profesa la fe.

“Cuando traté el tema de la póliza de la persona de color eso es de dominio público, ese no es el caso. No voy a permitir que humillen la televisión dominicana ni a él, ni a nadie. Si otros no han salido a su defensa, yo sí porque nosotros hacemos buena televisión”, dijo el comunicador.

El Pachá dijo que muchos se preguntarán por qué reaccionó de esa forma ante el reportero de “Primer Impacto” y es por falta de conocimiento.

Explicó que durante 13 años estuvo laborando para Univisión desde la ciudad de Nueva York, donde lo invitaban a varios programas de esa cadena como presentador invitado y “la deslealtad, la traición, la puñalada por detrás, las zancadillas estuvieron presente de la mano de esa persona” y él ha tenido que arrastrar durante muchos años ese dolor y el ayer en el espacio televisivo, que se transmite por Color Visión la ira se apoderó de su ser.

“Aprovecho este momento para decirle al mundo que yo lo perdono, que ¿tuvo mal, que me excedí?, discúlpenme, perdónenme. El Pachá es un personaje, Luis Federico Martínez es un trabajador incansable”, expresó enumerando todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera y la ayuda que les ha brindado a las personas pobres.

Martínez también aprovechó para desligar a Iván Ruiz y a la producción del programa de todo lo que dijo durante su intervención en el mismo.

Se recuerda que durante la transmisión de “El Show del Mediodía”, Frederick Martínez sostuvo que Dandrades “no ha trascendido” en la televisión y que si tiene 20 años en Univisión es por una cuota que tendría la televisión estadounidense por regla de fichar a una persona de tez negra en su equipo.

Tony Dandrades entonces acusó a Iván Ruiz de darle “un golpe bajo” (lo que el productor del Show rechazó) por permitir que “El Pachá” participara antes de lo que sería, en principio, un reconocimiento del programa a su trayectoria televisiva.

Y desde la tarde del miércoles las reacciones del público y de las figuras comenzaron a expandirse en las redes sociales.