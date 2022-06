El comunicador de radio y televisión, Frederick Martínez (El Pachá), pidió al Ministerio Público (MP) de la República Dominicana aplicar la mordaza al acusado de asesinar al Ministro de Medio Ambiente, doctor Orlando Jorge Mera, Fausto Miguel Cruz de la Mota (Caranday), para que no lo vuelva a matar con mentiras.

Opinando por primera vez sobre el trágico caso, El Pachá explicó que antes de pronunciarse al respecto se tomó un buen tiempo reflexionando sobre lo que iba a decir.

“Pido al Ministerio Público que no permita que Miguel Cruz hable con los medios de comunicación ni a través de las redes sociales acerca del asesinato de Orlando”, añadió el comunicador.

Dijo que llorando, le envía un mensaje de solidaridad a la familia, amigos y allegados de Jorge Mera en estos momentos difíciles, de los que todavía no se repone.

Calificó el homicidio como un acto terrible fuera de la gracia de Dios.

Describió a Jorge Mera como un líder conciliador, cristiano, deportista, ético, altruista y de paz.

Añadió que se ha sentido muy apenado desde que se conoció del asesinato.

“Hay que estar vivo para ver cosas. Esta semana yo veo que el abogado del asesino Miguel Cruz quiere que lo dejen hablar. Maldito asesino el muerto no habla. Le desgraciaste la vida a un ser humano, Orlando Jorge Mera me quería mucho. Y yo no tenerte en frente pa’ que nos matemos como dos perros”, dijo El Pachá en una entrevista con el bloguero José Zabala para el portal Al Día TV Más.

“Mataste a un gran ser humano” añadió el comunicador”.

Afirmó que la situación le apenó mucho ya que los hijos ni la familia del matador tienen la culpa.

“Esa familia está sufriendo. No tienen nada que ver con la decisión de ese maldito. El Diablo te está esperando”, le reclamó El Pachá al acusado.

“Le arrebató la vida a un ser humano maravilloso, íntegro y decente”, sostuvo.

Pero poco después de enfrentar al presunto asesino, El Pachá se disculpó con la familia del imputado, diciendo que “dale gracias a Dios que la familia de Orlando es sacrosanta católica, apostólica y romana”.

Le advirtió al acusado que si hubiera matado a una víctima de otra familia, la venganza hubiera desembocado posiblemente en una tragedia, pero que la casta de Jorge Mera siempre se ha aferrado al pacifismo, a lo no violencia y rechaza las armas de fuego y blancas.

Por Miguel Cruz Tejada