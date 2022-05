El animador Frederick Martínez, mejor conocido como El Pachá, habló sobre la suspensión de su programa «Pégate y Gana», y aseguró que efectivamente se debió a un atraso en los pagos.

El Pachá sostuvo que tiene más de 30 años de carrera y que su deber es decir las cosas como son.

“No puedo venir aquí y decir lo que no es. No tengo porque convencer a nadie y no tengo que demostrarle a la gente quien yo soy, yo sé quién soy y quien he sido. Soy una figura que tiene 30 años en la TV y aún sigo vigente, soy un héroe”, comentó en el programa Esto no es Radio que se transmite por Alofoke Fm.

En ese orden, El Pachá culpó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de sus desgracias, asegurando que el PLD no lo valoró y que son seres “despreciables”.

“Ese partido tiene que revisarse. Por eso están fuera del gobierno, porque son malos y mentirosos. Son actores de Hollywood y que no tienen nada y aparece una transacción de 10 millones de dólares supuestamente de Odebrecht”.

Danilo fue engañado



Frederick Martínez expresó que el expresidente Danilo Medina fue engañado.

“Si Danilo gana y me vuelve a buscar, lo pensaría porque me dejaron con una mano adelante y otra atrás, han sido muchas las lágrimas, el dolor y la impotencia. Tengo 20 años por hacer candidato al candidato más difícil y no he recibido ni una llamada”.

Martínez manifestó que jamás se postularía para un cargo político porque aquellos que se dedican a este oficio “lo frustraron”. “No creo en ellos, venden sueños, son manipuladores, ladrones, y enanos mentales”.

Sostuvo que no está apoyando una reelección del presidente Luis Abinader, pero dijo que si este Gobierno «sale malo» el país completo sale perjudicado. Pidió a los ciudadanos no basarse en el color de los partidos sino que piensen en la patria.

La televisión está en quiebra

Afirmó que la televisión dominicana está en quiebra y que no puede decir lo que no es

“Yo puedo estar de fracasos, pero también puedo hablar de éxitos. Hay que ser auténtico. No puedo vender sueños, la realidad es la realidad, no tenía para pagarlo, ¿me voy a morir por eso?”.