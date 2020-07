¡Que tremendo El Pachá! Dice Danilo lo engañó por 8 años

Frederick Martínez “El Pachá”, animador y productor del espacio televisivo “Pégate y gana con el Pachá”, dijo este jueves que el presidente Danilo Medina lo dejó con una mano delante y otra detrás y que lo engañaron en los 8 años de Gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al tiempo de pedirle ayuda al presidente electo Luis Abinader con las obras sociales que realiza en su programa.

El Pachá dice Danilo lo engañó por 8 años pic.twitter.com/pzYHtIh55T — El Jacagüero (@eljacaguero) July 10, 2020



“Danilo Medina me dejó a mí con una mano adelante y otra detrás, a mí me engañaron en los 8 años en el PLD. Es mi Gobierno y quiero a mi presidente, me irrespetaron, me maltrataron, pero quiero mucho a mi presidente”, aseveró El Pachá.

En ese orden, resaltó que el presidente Medina realizó un gran Gobierno, alegando que “este país va a valorar a Danilo Medina, a la medida que pasen los meses”.

El conductor del programa sabatino emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el comunicador Carlos Batista, en el programa “Con los famosos”, que se emite por Color Virisón.

Indicó, que “los pesitos” que le daban se los entregaba a las personas en electrodomésticos, compras de medicina, de operaciones y transplantes de hígado.

El presentador felicitó a Abinader por su triunfo, y dijo esperar trabajar en conjunto con el, además de seguir siendo fiel y leal a Gonzalo Castillo, excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Le hago un llamado al hermano Luis Abinader, yo soy un canalizador de ayudas”, expuso durante la entrevista.

Manifestó que si el presidente electo no lo apoya “no es a el, sino al pueblo a quien no le da apoyo”.

Igualmente, aseguró que muchos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) lo han llamado indicándole que cuenta con su apoyo.