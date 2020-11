Aunque de nuevo las encuestas fallaron, la realidad percibida en la calle se ha impuesto: EE.UU. es un país dividido donde ninguno de los dos principales candidatos presidenciales aún puede clamar victoria un día después del cierre de los centros electorales y con millones de votos por correo a la espera de ser contados.

Al momento, según CNN y New York Post, el ex vicepresidente Joe Biden suma 224 colegios votos electorales, ligeramente por encima del mandatario Donald Trump (213). Según Associates Press, Biden acumula 238 y Trump 213. Para ganar se necesita un mínimo de 270.

De mantenerse esa tendencia, Trump sería el primer presidente en perder la reelección desde 1980, cuando Jimmy Carter (D) fue derrotado abrumadoramente por Ronald Reagan (R), con un resultado 489-49. Pero la realidad en 2020 es totalmente diferente y la diferencia entre ambos candidatos es mucho menor.

Al momento, ocho estados lucen con resultados cerrados y aún no han sido asignados a ninguna de los dos toldas. Cuatro están a favor del candidato Demócrata: Nevada (6 votos electorales), Arizona (11), Wisconsin (10) y Maine (4). Los otros cuatro se inclinan hacia Trump y aportan muchos más colegios electorales: Georgia (16), Carolina del Norte (15), Pensilvania (20) y Michigan (16).

Sin sorpresas, el actual mandatario luce lejos de reconocer una eventual derrota comicial. Anoche clamó victoria en un discurso en vivo y también en un mensaje en Twitter que la red social etiquetó como de contenido dudoso.

“Vamos a lo GRANDE, pero están tratando de ROBAR las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que se cierran las urnas!”, escribió Trump a las 12:49 a.m., hora EST. Poco después se dirigió al país en el mismo tono.

Biden mantuvo una actitud más diplomática. “Nos sentimos bien con el lugar donde estamos. Creemos que estamos en camino de ganar estas elecciones”, escribió en Twitter a la 1:03 a.m. EST y en la misma tónica se dirigió al país.

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020