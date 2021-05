La Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD) y el Ministerio de Deportes agasajaron este jueves a un grupo de cronistas deportivas con motivo de la celebración el domingo próximo del Día de las Madres.

El acto se realizó en el Museo del Deporte Dominicano, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y estuvo encabezado por el viceministro Administrativo de Deportes, Franklin De la Mota, y el presidente de la ACD, Jorge Torres.

De la Mota representó al ministro de Deportes, Francisco Camacho, quien acompaña hoy al presidente Luis Abinader en una serie de actividades que cumple el mandatario en la provincia de La Altagracia.

“Para el Ministerio de Deportes es de mucho agrado realizar esta actividad, porque con ella reconoce a las mujeres dominicanas que son madres y que también son cronistas deportivas”, expresó De la Mota.

El funcionario valoró el trabajo de las cronistas por tener la “tarea ardua” de informar al país “de lo que hacen nuestros atletas a nivel mundial y nacional”.

Dijo que las cronistas dan a conocer las hazañas del atleta dominicano y dijo que el Ministerio de Deportes tiene las puertas abiertas para ellas “para lo que necesiten”.

De la Mota enfatizó que la prensa es fundamental para el Ministerio de Deportes, no solamente para colaborar, sino para que informe sobre lo que está mal también, “porque si ustedes no informan no sabemos lo que está bien y lo que está mal”.

Torres, de su lado, sugirió a las cronistas a continuar su labor profesional en los distintos medios que representan.

“A todas las felicito y las exhorto a seguir adelante, con seriedad, con honestidad, con gallardía”, dijo el presidente de la ACD.

Entre las cronistas que participaron del agasajo estuvieron la vicepresidenta de la ACD Natasha Batista, la ya retirada Onfalia Morillo, Laura Bonnelly, Roxy Bonilla, Lilly Torres, Cinthia Arias, Aymé Rivas, Carmen Aybar, Milagros Sánchez, Karen Ozuna y Joseiny Polanco, entre otras.

Las palabras de Natasha Batista

Batista dijo que las damas que estuvieron presentes en la actividad las llenan de orgullo “por ser mujeres que están dedicadas en cuerpo y alma a lo que hacen”.

Expuso que se requiere algo más para desempeñar las funciones que realizan.

“Mi mensaje a cada una de las muchachas que se encuentran aquí, es que no basta con ser mujer para tener un puesto, no basta con simplemente una cuota, siempre les he dicho a cada una, uno tiene que mostrar calidad, empeño y dedicación en lo que hace, para que no digan que por género y por cuota les dieron un espacio”, agregó la experimentada cronista.

Al dar detalles de este punto dijo que las mujeres vienen “con fecha de caducidad, cuando pasamos los 40 (años de edad) nos quieren sacar de circulación, por el cliché de que ya somos mayores o, hablando en buen dominicano, porque ya somos viejas”.

Morillo, quien ya está retirada de la crónica, también agradeció el homenaje brindado por el Ministerio de Deportes y la ACD.