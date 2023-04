El MAMOTRETO de la Encuesta Gallup Hoy en República Dominicana

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Sun-Tzu dijo: En la guerra, el general recibe sus órdenes del soberano, reúne a su ejército y concentra sus fuerzas.

Reduce a los jefes hostiles infligiéndoles daño, procurando que tengan problemas, manteniéndolos constantemente ocupados, ofreciéndoles alicientes engañosamente atractivos y haciéndoles precipitarse hacia cualquier punto dado.

El arte de la guerra ( a la igual que la política) nos ensena a fiarnos de la probabilidad de que no aparezca el enemigo, sino de nuestra propia preparación para recibirlo: no de la posibilidad de que no ataque, sino mas bien del hecho de haber convertido nuestra posición en inexpugnable.

La esperada encuesta pagada por empresarios que favorecen al gobierno del Lic. Luis Abinader Corona y su PRM ha resultado ser un fiasco y un mamotreto más para la población de la Republica Dominicana.

Resulta contraproducente que las condiciones materiales de existencia de los dominicanos se encuentran entre una de la más baja, y deteriorada de todos estos gobiernos que nos han presididos, vivimos en un país donde es insoportable vivir por la política de hambre, miseria y depresión del gobierno dominicano y el alto costo de la canasta familiar.

Para un partido tener una popularidad como la que dice la encuesta Gallup de un 52% debiéramos estar en un paraíso fiscal, donde no azotara el hambre, la miseria, el desempleo, taza baja en la delincuencia y con una política migratoria estable, no un desorden migratorio en que vivimos en la Republica Dominicana.

La realidad no se corresponde con el índice de popularidad que dice el “MAMOTRETO DE ENCUESTA” que resulta risible para todos los dominicanos, tomando como referencia el desorden de gobierno que hoy nos dirigen, deben saber la clase dominante y los empresarios que están detrás de esta encuesta, que estamos en una crisis económica sin precedente, que vivimos en una crisis social enorme, por las desigualdades sociales, que el gobierno cumple la agenda 20-30 para tratar de fusionarnos con Haití, y que el desorden migratorio se le está escapando al gobierno de las manos, solo falta que la Republica Dominicana, caiga en una crisis política para que se conjuguen con la dos mencionadas para que surjan las pobladas, la anarquía y los desórdenes callejeros de pasadas administraciones, las condiciones están dada para repetir otro Abril del 1984 .

Lo lamentable de todo esto, es que la firma que se responsabiliza de esta encuesta que parece ser realizada en Júpiter o en pleno Palacio Nacional, son personas con una carrera de seriedad, de personas que supuestamente no hablan mentiras y son insobornables, pero ahora con este encuesta amañada, plagada de mentiras y carente de la realidad objetiva en que vivimos los dominicanos, no se le vio nada de seriedad y solo se vio la parte intima al la brisa levantarles el refajo de la vergüenza, la dignidad, el decoro y las mentiras que se hablan en sus resultados.