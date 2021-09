La banda llevará a cabo un show, donde los músicos actuarán como hologramas de sí mismos en su época de apogeo

El grupo sueco ABBA vuelve al escenario tras 39 años de pausa, informa la agencia AFP. Las estrellas de la banda, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, llegaron a Londres (Reino Unido) a vísperas de la presentación de nuevas canciones y el espectáculo ABBA Voyage.

A su vez, los medios británicos revelaron la semana pasada que en el show, que se celebrará en la primavera de 2022 en el Parque Olímpico Reina Isabel, los músicos actuarán como hologramas de sí mismos en su época de apogeo. Las entradas para el concierto se pondrán a la venta a las 10 de la mañana (hora del Reino Unido) el 7 de septiembre.

Además, se está preparando el álbum ‘Voyage’ con 10 canciones nuevas que estará disponible desde el 5 de noviembre. Los dos primeros sencillos del material se titulan ‘I Still Have Faith in You’ y ‘Don’t Shut Me Down’, los mismos que ya están al aire.

La presentación de las novedades del grupo se puede ver en su cuenta de YouTube.

ABBA existe desde los años 70. Sin embargo, los músicos dejaron de actuar juntos en 1982. La banda se hizo mundialmente famosa gracias a canciones como ‘Dancing Queen’, ‘The Winner Takes It All’, ‘Happy New Year’, ‘Mamma Mia’ y ‘Money, Money, Money’.

