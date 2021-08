El propietario de los Dallas Mavericks planea otorgar “precios especiales” para aquellos que paguen con la criptomoneda este verano boreal

El inversor y multimillonario estadounidense, Mark Cuban, aseguró este viernes que el dogecóin es la criptomoneda “más fuerte” como medio de pago.

En una declaración a la CNBC, el empresario reitero que el dogecóin “es un medio que puede usarse para la compra de productos y servicios”, además señaló que la comunidad doge “es la más fuerte cuando se trata de usarlo como un medio de pago”.

Desde que comenzó a aceptar el dogecóin como pago por la mercancía en marzo, la organización de los Dallas Mavericks ha visto ventas sustanciales realizadas con esta criptomoneda, aseguró el propietario del equipo.

En un esfuerzo por impulsar esta iniciativa, Cuban anunció que la organización ofrecerá “precios especiales” para aquellos que paguen con dogecóin durante las ventas de verano de los Mavericks.

