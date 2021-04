El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) anunció que a partir de este lunes día 5 de abril reinicia los servicios de su Plan Odontológico Magisterial en todos los centros del país.

Al hacer el anuncio el director ejecutivo general del INABIMA, licenciado Rafael Pimentel Pimentel, señaló que el Plan Odontológico Magisterial ofrece los servicios de Odontología General, Endodoncia, Odontopediatría, Cirugía Oral y Maxilofacial, Periodoncia, Prostodoncia o Prótesis dental, Ortodoncia y Estética.

“El Plan Odontológico Magisterial INABIMA desarrolla servicios odontológicos a bajo costo para mejorar la salud y la autoimagen de los maestros del sistema educativo dominicano, ya sean maestros o maestras activos, pensionados o jubilados, así como de sus hijos, esposo y padres, a fin de contribuir a disminuir la pobreza y elevar la calidad de vida del personal docente dominicano”, señaló el licenciado Pimentel Pimentel.

Observó que el Plan Odontológico Magisterial del INABIMA no se había reiniciado debido a que no contaban con la habilitación requerida por el Ministerio de Salud Pública para operar, así como con los permisos de del Ministerio de Energía y Minas, ya que las pasadas autoridades no los habían solicitado.

El director ejecutivo general del INABIMA destacó que el centro de servicios de Santo Domingo, ubicado en Plaza Aurora (frente al parqueo del Centro Médico UCE), es el más moderno de los centros odontológicos del país, de acuerdo con los criterios del Ministerio de Salud.

Recordó, también, que los servicios a los afiliados al Plan Odontológico Magisterial se harán por citas previas, en horarios de mañana y tarde.