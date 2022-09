El huracán Ian tocó tierra en Florida: hay un millón de hogares sin luz

What’s your Reaction? 0 0 1 0 0 0

El ciclón de categoría 4 avanza hacia el noreste con lentitud, por lo que estará mucho tiempo en la península, con consecuencias catastróficas. La marejada ciclónica en el condado de Lee podría llegar a 5 metros. “Hay equipos de búsqueda y rescate preparados”, dijo el gobernador Ron DeSantis

El huracán Ian ha tocado tierra a las 19:05 (UTC) de este miércoles en la isla de Cayo Costa en Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

#BREAKING: Video circulating shows houses FLOATING off their foundations in Fort Myers Beach. Hurricane #Ian. pic.twitter.com/OID6YATFd3 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 28, 2022

Catalogado como de categoría 4, Ian trae consigo vientos máximos sostenidos de unos 240 kilómetros por hora, precisó la institución.

Los vientos del huracán ‘Ian’ ya han llgado a Florida. En la imagen, la localidad de Fort Myers.EVA MARIE UZCATEGUI (BLOOMBERG)

Mientras, más de un millón de floridanos se han quedado sin electricidad, según los últimos datos del portal poweroutage.us, que rastrea los apagones.

Alright… The shark swimming on land is no longer a meme now because it actually just happened. #flwx #Ian pic.twitter.com/ifQUrkdVfi — BGWX (@BradyBGWX) September 28, 2022

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que el estado está listo para afrontar la emergencia climática. Para ello, las autoridades cuentan con vehículos anfibios para inundaciones, 42.000 técnicos de alumbrado, 7.000 efectivos de la Guardia Nacional y 179 aviones, comunicó. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, reiteró que las autoridades locales contarán con pleno apoyo de los recursos federales.

*RARE* first person view of storm surge. This camera is 6 feet off the ground on Estero Blvd in Fort Myers Beach, FL. Not sure how much longer it keeps working. You’ll see it live only on ⁦@weatherchannel⁩ #Ian pic.twitter.com/WwHtvgVxjY — Mike Bettes (@mikebettes) September 28, 2022

Horas antes, el impacto de Ian ya comenzó a sentirse en el área. Una alarma por viento extremo fue lanzada para Cape, Bonita Springs y Estero debido a los de vientos huracanados peligrosos de 121 kilómetros por hora. Desde la NHC advertían que el ciclón vendría acompañado de “marejadas, vientos catastróficos e inundaciones” en el estado.

Looks like the boats are out for an afternoon stroll in the city as Hurricane Ian is causing massive destruction in Fort Myers, Florida. #HurricanIan #IanHurricane #Hurricane pic.twitter.com/9ZZI1WRYG4 — Jayden X (@nojaydenx) September 28, 2022

Por su parte, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, declaró esta jornada el estado de emergencia ante los eventuales impactos de Ian. “Todavía es demasiado pronto para saber exactamente cómo afectará el huracán Ian a Carolina del Sur, pero los preparativos a nivel estatal están muy avanzados”, afirmó, citado por prensa local.

Coches dañados por un tornado originado por el huracán Ian en Delray Beach, Florida, el 28 de septiembre de 2022.Carline Jean / South Florida Sun-Sentinel / AP

Ian azotó Cuba este martes como un huracán de categoría 3, dejando a su paso inundaciones, daños en viviendas, caídas de árboles e interrupciones del servicio eléctrico en todo el país.

Los huracanes se han convertido en algo cotidiano al final de cada verano para los habitantes de Florida, pero suelen llegar por la costa oriental. Ian, sin embargo, entra de lleno por la parte occidental del Estado. En la bahía de Tampa se recuerdan especialmente los huracanes de 1848 y 1921, que tuvieron efectos devastadores y hasta redefinieron la geografía de la zona. El nivel del agua de las inundaciones en 1921 superó los tres metros, afectó al centro de la ciudad y destruyó buena parte de las estructuras de la costa. Hay señales en Tampa que indican del riesgo de inundaciones catastróficas como aquellas. La referencia más reciente de un huracán que golpeó la costa occidental de Florida es Charley, en 2004, que afectó a Punta Gorda y Port Charlotte, algo al sur de Tampa, cerca de Fort Myers, en la zona en la que el ojo va a tocar tierra. Michael, en 2018, afectó a la parte norte de la costa, la zona de cabo San Blas.

La temporada de huracanes en el Atlántico empezó este año con algo de retraso, pero en septiembre ha recuperado el tiempo perdido. La primera tormenta en alcanzar la categoría de huracán fue Danielle, a principios de este mes, cuando lo normal es que en agosto ya haya algún huracán. Luego le han seguido Earl (que afectó a islas del Caribe), Fiona (que castigó especialmente a Puerto Rico) y ahora Ian. Entremedias ha habido otras tormentas tropicales que han recibido nombre, pero que no han alcanzado la categoría de huracán.

En su paso por Cuba, Ian dejó a más de 11 millones de cubanos sin luz este martes. El sistema eléctrico nacional colapsó debido a los daños provocados por el huracán a su paso esta madrugada por Pinar del Río, la provincia más occidental del país, y eso que el ciclón no afectó de lleno a los centros económicos más importantes del país. Las autoridades de la isla se limitaron a informar en una escueta nota que por una “condición excepcional” dejaba de haber fluido eléctrico en el país. En algunas zonas ha empezado a recuperarse.

Gente caminando sobre la bahía de Tampa, donde el nivel del agua ha bajado como consecuencia del huracán.BRYAN R. SMITH (AFP)

Las inundaciones y los daños en zonas costeras del occidente son graves, numerosas localidades están aisladas y la ciudad de La Habana vive una situación de caos en medio del inesperado apagón, a lo que se suman derrumbes totales y parciales de viviendas y numerosas calles cortadas por árboles caídos, pese a que Ian no golpeó la capital con toda su fuerza.