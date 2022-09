El huracán Fiona toca tierra en Puerto Rico (VIDEOS)

Las autoridades advirtieron que se esperan históricas lluvias que podrían producir aludes de tierra y grandes inundaciones. El restablecimiento del servicio eléctrico podría “tardar varios días”

El huracán Fiona tocó este domingo tierra en el suroeste de Puerto Rico con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (85 millas), según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), y dejó sin electricidad a toda la isla.

Radar data from @NWS indicate that Hurricane #Fiona made landfall along the southwestern coast of Puerto Rico near Punta Tocon at 3:20 pm AST. Maximum sustained winds at landfall were 85 mph (140 km/h) with a pressure of 986 mb (29.12 in Hg).https://t.co/j0OsjsddTD pic.twitter.com/B85U62octj — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 18, 2022

El ojo del huracán del tercer ciclón de la temporada atlántica tocó tierra cerca a Punta Tocon, a las 15.20 hora local (19.20 GMT), dos días antes del quinto aniversario de la llegada del huracán María que devastó la isla.

#Fiona | Fuerte marejada y ráfagas de viento del huracán Fiona azotan Municipio de Yabucoa en #PueroRico



Cibernautas nos envían imágenes de las ráfagas que se registraron más temprano en Yabucoa durante el paso del huracán #Fiona por Puerto Rico. pic.twitter.com/uneXUCqjLf — Notiséis 360 PR (@notiseis360pr) September 18, 2022

El NHC precisó que el ciclón, que presenta “vientos muy peligrosos”, se encontraba a unos 25 kilómetros (15 millas) al sureste de Mayagüez y se desplazaba al noroeste a 15 kilómetros por hora (9 millas). Según el NHC, el huracán podría producir inundaciones por marejadas ciclónicas de 30 a 90 centímetros (1 a 3 pies) sobre suelo normalmente seco a lo largo de la costa este y sur de Puerto Rico, como también en las islas Vieques y Culebra.

El huracán podría provocar graves inundaciones (REUTERS/Ricardo Arduengo)

De igual forma, Fiona podría producir de 30 a 40 centímetros (12 a 16 pulgadas) de lluvia, posiblemente hasta 63 centímetros (25 pulgadas) sobre porciones de Puerto Rico.

Sept 18, 2022

3:43PM

SW Puerto Rico

2NM from Fiona's NE eye wall pic.twitter.com/AEXyOHp9e2 — Manny Garcia🇺🇸🇵🇷🇺🇸 #1776 (@GarciaManny4) September 18, 2022

”Estas lluvias supondrán un riesgo extremo de inundación potencialmente mortal, especialmente en las partes sur y este de la isla”, indicó el NHC.

Temporary Bridge in Utuado, PR-123 has collapsed. This bridge was installed after Hurricane Maria in 2017. pic.twitter.com/Xuz4WbGIQt — Roberto Lefranc Fortuño (@LefrancFortuno) September 18, 2022

El huracán Fiona provocó, además, un apagón general en Puerto Rico, según la empresa encargada de la transmisión de la electricidad LUMA Energy, que adelantó que el restablecimiento total del servicio “puede tardar varios días”.

Hurricane Fiona knocks out power to all of Puerto Rico.



Winds have gusted over 100 mph while the @NHC_Atlantic is warning of “catastrophic” flooding.https://t.co/c3waUNXx8y via @GDELISCAR @capitalweather #HurricaneFiona pic.twitter.com/AKXXonZdhr — Water Mark 🚰 (@OtayMark) September 18, 2022

“Como resultado del mal tiempo, incluyendo los vientos de 80 mph (130 Km/h) del huracán Fiona, el sistema eléctrico ha sufrido varias interrupciones en las líneas de transmisión, las cuales contribuyeron a un apagón en toda la isla”, informó en Twitter LUMA.

Un hombre examina su barrio frente al agua mientras el huracán Fiona y sus fuertes lluvias se acercan a Guayanilla, Puerto Rico (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Fiona, huracán de categoría 1, se está fortaleciendo y puede causar inundaciones “catastróficas” en Puerto Rico y República Dominicana, señaló en su último boletín el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

LUMA explicó que las condiciones del tiempo son “extremadamente peligrosas y están dificultando” su capacidad de evaluar la situación por completo.

El río del pueblo de Orocovis en Puerto Rico, a punto de entrar al a la comunidad por los embates del Huracán Fiona. Él cuál pasará por la zona este de la República Dominicana. pic.twitter.com/hBnIwR1uO5 — Jhonni soto (@YHONNYRodrguez4) September 18, 2022

“Debido a la magnitud y el alcance del apagón, así como los efectos del huracán Fiona, el restablecimiento total del servicio eléctrico puede tardar varios días”, advirtió la empresa.

Por su parte, el gobernador puertorriqueño, Pedro Pierluisi, confirmó que LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) indican que “por el efecto del huracán, el sistema eléctrico se encuentra en este momento fuera de servicio”.

“Se han activado los protocolos según los planes establecidos para atender esta situación. El personal tanto de LUMA como de la AEE está activo y listo para responder a la situación una vez las condiciones lo permitan”, agregó.

El apagón se registró después de las 13, hora local, y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) arrancó a trabaja para “arrancar” varias unidades de generación de respuesta rápida para restablecer el suministro cuanto antes.

Según Josué Colón, director ejecutivo de AEE, cuando ocurrió el apagón, la demanda energética era de apenas 500 megavatios, indicativo de que “ya había muchos clientes fuera” de servicio. “Vamos a empezar a energizar por el norte. Estamos en coordinación con el Centro de Control Energético (operado por LUMA Energy). Estamos prendiendo ya”, señaló.

Según los protocolos establecidos, una vez que se logre reactivar la red eléctrica, las autoridades intentará restablecer primero el servicio a hospitales y otros edificios gubernamentales que ofrecen servicios esenciales.

La red eléctrica de Puerto Rico es muy frágil, especialmente desde el huracán María, que hace cinco años devastó la isla y arrasó con todo su tendido eléctrico, dejando a gran parte de la población a oscuras durante meses.

El huracán Fiona tocó tierra en Puerto Rico (REUTERS/Ricardo Arduengo)

También en abril pasado hubo un apagón general en toda la isla por un incendio en una central y el restablecimiento del servicio se prolongó varios días.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos también reportó que el río Grande de Loiza y el río Cagüitas, en el norte y centro de la isla, se desbordaron en algunas áreas. “Las comunidades a lo largo de estos ríos, deberían considerar moverse a un lugar más alto de inmediato”, advirtieron las autoridades norteamericanas.

Según medios locales, otros ríos se desbordaron en el sureste de la isla, inundando carreteras y zonas urbanas, y en la montaña y la zona suroeste, varias familias han perdido el techo de sus casas por las ráfagas de vientos y han tenido que cobijarse en refugios habilitados por el gobierno.

Ante el avance del huracán Fiona, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de emergencia en Puerto Rico y ordenó liberar recursos federales para la respuesta a la emergencia. La antigua colonia española se convirtió en territorio estadounidense a fines del siglo XIX antes de obtener el estatus de estado libre asociado en 1950.

Con información de EFE, AFP y Europa Press