Sin Filtros ni Frenos en el Teclado

Por Mario Martínez

‘’Nunca se es tarde para recapacitar y menos cuando se está llegando a la mitad del camino.’’

El tiempo de recapacitar y reencontrarse, debe existir siempre en la mente del

hombre, como dice el médico, poeta y escritor dominicano, Hermán Pilier Báez.

Estamos a tiempo Presidente Abinader. Estos dos años que vienen serán los más fuertes para su gobierno, por eso deberá manejarse con cuidado, prudencia y amor.

Con la decisión adoptada por el Dr. Guido Gómez Mazara dentro de la organización política de gobierno, es muy importante que el Excelentísimo Señor Presidente Luis Abinader y sus funcionarios recapaciten y le den un giro a su política de gobierno, si es verdad que son modernos y quieren gobernar para el pueblo.

La gente no quiere problemas ni conflictos, quieren estabilidad.

Señor Presidente vamos a pensar que usted como un hombre democrático e institucional no intervino en la violación a los derechos de los militantes y dirigentes de su partido de ‘’elegir y ser elegido.’’ Bien, nosotros creemos en usted, pero usted debe entender que todo lo que sucede en su partido lo salpica. Para el pueblo los gobernantes son Ley, Batuta y Constitución. Eso ha sido así toda la vida.

Señor presidente vamos a recapacitar, sobre la Continuidad del Estado, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro está en sus manos y es una obra que la espera más del 95% de la provincia la Altagracia, la región este y el país, con un aire nuevo y nuevas esperanzas para los que estamos desempleados, que la mayoría son de la base del PRM, sus aliados y amigos. Ya está demostrado que la institución a cargo no es competente para dar paso a dicha construcción, por la forma en que ha ido manipulada por grupos económicos oligárquico, con los cuales a nuestro entender, usted no tiene ningún compromiso. Esa gente que golpea al pueblo y que solo busca bienestar propio, debe ser cancelada.

A esos funcionarios indolentes no le duele este partido, pero a usted, Hipólito, Ramón, milagros y otros, si le duele.

Señor Presidente, el pueblo pide empleos, el pueblo pide seguridad ciudadana, pero sus funcionarios no lo están ayudando; en la policía cada día está peor la cosa, los compañeritos de la base del PRM cada día son más ignorados por sus funcionarios que solo han brindado apoyo a familiares y amigos sin importar que sean del partido saliente del gobierno o de la Fuerza del Pueblo. Sus aliados tampoco han sido tomados en cuenta, a pesar de que esos que hoy andan deambulando por ahí, votaron por el cambio que lo llevó al Palacio Nacional. Esos compañeritos humildes, pero de corazón grande, nadie los recuerda, pero ellos hicieron posible el cambio. Fueron ellos los que desde la cuatro de la mañana estaban buscando los votos que le dieron el triunfo en primera vuelta.

Señor presidente, el mensaje del Dr. Guido Gómez Mazara le abre la puerta para que usted y sus asesores recapaciten. No lo tome por el lado que de seguro lo tomarán los que solo le están haciendo daño a su gobierno y al Partido Revolucionario Moderno, estamos a tiempo de realizar el mejor gobierno en la historia de la República Dominicana, ya que usted es un hombre que escucha. Dele a la gente lo que quieren: los empleos son piezas claves para mantener contenta a la gente, la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro es una necesidad, no un capricho, donde más de 22 mil ciudadanos tendrán la oportunidad de ganar el pan del sustento de su familia. El 95% de los ciudadanos de esta provincia la Altagracia quiere el Aeropuerto Internacional de Bávaro.

Recuerde mi adorado presidente y amigo, que ningún gobernante gana una elecciones democráticamente en contra de los pobres.

Somos nosotros los de la clase social baja y media los que vamos a votar por usted si entendemos que su proyecto tiene viabilidad de nuevo.

Todavía hay tiempo para hacer el gobierno del cambio. Todo va a depender de la voluntad y de las buenas decisiones.

Mario Martínez.

Frente Amplio – provincia la Altagracia.