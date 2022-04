El Gobierno de Justin Trudeau presentó este martes, ante la Cámara baja, un proyecto para que los grandes jugadores de internet paguen a los medios de comunicación montos de manera más equilibrada por difundir sus contenidos informativos. “Necesitamos más que nunca un ecosistema de noticias dinámico y saludable. Como todos sabemos, el sector está en crisis”, declaró en rueda de prensa Pablo Rodríguez, ministro federal del Patrimonio y principal impulsor de la iniciativa. Rodríguez señaló que, a través de este proyecto, “los gigantes de la web van a tener que rendir cuentas y contribuir en favor de la equidad, la independencia y la libertad de prensa para fortalecer nuestra democracia”.

La propuesta parlamentaria –en su forma actual- está enfocada principalmente en Facebook y Google, y tiene como fuente de inspiración el marco aprobado por Australia en 2021. Dicha reglamentación sirve para compensar los ingresos publicitarios que los medios dejan de percibir y que recae en redes sociales y demás plataformas. De acuerdo a datos del ministerio federal del Patrimonio, unos 450 medios han tenido que cerrar en Canadá desde 2008. La publicidad en línea generó ingresos en 2020 por cerca de 9.700 millones de dólares canadienses (unos 7.750 millones estadounidenses) en el país norteamericano; Google y Facebook se embolsaron de forma combinada un 80% del total.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, habla con la prensa en el Parlamento, el pasado 31 de marzo.BLAIR GABLE (REUTERS)

La iniciativa contempla que el Consejo de Radiotelevisión y Telecomunicaciones de Canadá (CRTC por sus siglas en inglés) lleve las riendas de este proceso. Las plataformas podrán negociar con los medios de información, durante un máximo de 12 meses y de forma voluntaria, convenios que tomen en cuenta criterios impuestos por el CRTC, tales como los montos para asegurar la independencia y la libertad de expresión, así como el apoyo a producción de noticias locales y nacionales con un carácter inclusivo para los distintos grupos de la población. En caso de no llegar a acuerdos o de incumplir con los criterios establecidos, la CRTC fijará negociaciones obligatorias y, en último caso, podrá actuar como árbitro para seleccionar la propuesta más conveniente. Los medios tienen la facultad de negociar de forma individual o colectiva con las plataformas.

En los últimos dos años, Facebook firmó acuerdos con 18 medios canadienses respecto al reparto por publicidad (los diarios The Globe and Mail y The Toronto Star son dos de ellos). Por su parte, Google rubricó convenios con 11. Los montos y detalles de estos acuerdos son confidenciales. Sin embargo, la iniciativa del Gobierno liberal abre la puerta a someterlos a revisión. Pablo Rodríguez subrayó que un tema fundamental de este proyecto legislativo “es la transparencia”.

“El trabajo de los periodistas tiene un valor”, dijo Rodríguez. En caso de que la iniciativa se convierta en ley, no solo las redacciones de gran talla saldrían beneficiadas; todo medio inscrito en el registro tributario como organización periodística y que cuente con al menos dos empleados podría aplicar. En una declaración enviada a la cadena CBC, Google señaló que está revisando cuidadosamente la propuesta legislativa para entender sus implicaciones.