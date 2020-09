*Galileo and BeiDou coverage may be limited. BeiDou may not be available for certain countries.[Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM [Bluetooth]* Bluetooth® v 5.0 (LE hasta 2Mbps), USB tipo C, NFC, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) [Ultra banda ancha] *La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. Es posible que BeiDou no esté disponible para ciertos países.