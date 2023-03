What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Un empoderado sencillo que anima a luchar por los sueños

ESCUCHA/MIRA AQUÍ

“Ella está ascendiendo en la escena como una artista con un estilo que recuerda los comienzos rebeldes del género, al mismo tiempo que agrega una versión fresca en su idioma nativo español y un flow auténtico a la mezcla”. – Pop Sugar

“La honesta rapera no se detiene. Con su veloz y cautivador flow,

llama la atención y estamos escuchando. Con solo 17 años, la artista demuestra una conciencia de su entorno que te abre los ojos de una manera escalofriante.“

– Billboard Latin

“’La Hija del Rap’ usa su voz para denunciar las injusticias sociales que se viven en los barrios populares de República Dominicana y Latinoamérica.” – People en Español

“Desafiante y anhelando un cambio significativo, J Noa está lista para marcar el comienzo de una nueva era de rap con conciencia social en el panorama del movimiento.” -Remezcla

“Con su ardiente flow de rap, J Noa resalta temas ignorados y los factores socioeconómicos que contribuyen a ellos que a menudo se ocultan debajo de la alfombra.” -Latina



“Conoce a la rapera dominicana que con tan solo 17 años está comiéndose el mundo entero con sus talento para rapear.” – Univision Uforia

Los Ángeles, CA (24 de marzo de 2023) – La “hija del rap” de República Dominicana, J Noa, regresa con un nuevo y empoderador sencillo “No Me Pueden Parar” a través de Sony Music CAC. El fenómeno del rap de 17 años, explica que la canción es “un mensaje de esperanza para todos los que piensan que no pueden lograr sus sueños y sienten que están limitados, cuando el único límite que existe es el cielo”.

Con “No Me Pueden Parar”, que fue producido por Brasa (Bad Bunny, Yandel, J Lo) y Nico Clínico, J Noa quiere que el mundo entienda que ella sabe lo que quiere, sabe de dónde viene y hacia dónde va, esto es exactamente lo que la motiva a esforzarse más.

Dirigido por Daniel Bethencourt y Lennyn Salinas (Residente, Boza, The Wailers) y filmado en Santo Domingo en la República Dominicana, el video ejemplifica, con imágenes poderosas, las luchas de J Noa desde que nació en un hogar de bajos recursos, hasta ser una mujer en el juego del rap dominado por hombres. En el video, vemos a J Noa en diferentes escenarios que contextualizan sus luchas mientras finalmente encuentra su camino hacia una escalera en el cielo que simboliza su trayectoria ascendente como artista y como mujer joven con grandes sueños.

A principios de este año, J Noa apareció en Discovered de Ebro Darden en Apple Music con su canción “¿Qué fue?” y en On The Radar de Billboard Latin con su sencillo anterior “Betty,” el cual fue una protesta por el embarazo adolescente y el uso de drogas entre los jóvenes. Obtuvo portadas de playlists en SoundCloud y TIDAL y fue destacada en varios medios de renombre incluyendo a Vibe Magazine, Pop Sugar, CNN en Español, Univision, Telemundo, People en Español, Latina Magazine y Remezcla, entre muchos otros. La increíble cantidad de elogios que ha recibido desde que fue descubierta hace dos años en YouTube por su habilidad & talento haciendo freestyles, es indicativo de que J Noa es imparable y sabe que está en camino a la cima.

¡Próximamente nueva música y más noticias de J Noa

ACERCA DE J NOA

Nacida como Nohelys Jiménez en San Cristóbal, República Dominicana, la humilde educación de la joven compositora estuvo llena de cultura y música. El vecindario que la crió alimentó su lirismo y baile durante cada paso. Mientras los niños y jóvenes practicaban el arte del rap de batalla, ella se abría camino en los cifrados, con solo cinco años estudiando y analizando.

Conocida como “la hija del rap”, J Noa comenzó a construir un culto de seguidores y audiencia a través de sus versos de rap en cámara y batallas líricas, donde tradicionalmente se erigiría como la única mujer joven en los cifrados. Es debido a esta realidad que J Noa siempre impulsa temas sobre igualdad de género y anti-machismo. Estos videos crecieron orgánicamente y llamaron la atención de muchos en la industria, incluyendo raperos veteranos que celebraron sus rimas. Al firmar con Sony Music Entertainment, fue elegida por la plataforma Noise Colectivo para protagonizar la primera edición de una serie documental titulada ‘Mi Barrio’, que tiene como objetivo mostrar a la nueva generación de músicos destacados en el movimiento urbano latino.

Noa ha obtenido más de 500 mil visitas en sus videos musicales solo en YouTube y más de 320 mil seguidores en sus plataformas de redes sociales. Como artista, sus habilidades trascienden un género: su talento trasciende las líneas entre las voces y rimas en varios géneros dominicanos como la bachata, el merengue típico y dembow. Su estilo de rap está particularmente casado con la realidad socioeconómica de su país, lo que la convierte en una voz y defensora de la libertad de expresión, la igualdad educativa y contra la corrupción. Mientras continúe desarrollándose y creciendo, una realidad seguirá siendo consistente: no hay quien comprometa su autenticidad e integridad lírica como artista.

Sigue a J Noa en:

www.youtube.com/channel

www.tiktok.com/@jnoamusic

www.instagram.com/jnoamusic

www://open.spotify.com/artist

www://music.apple.com/us/artist/j-noa