El Faraón Disla y Queliz pelearán por título nacional de las 126 libras, en cartel del domingo en Santiago

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, Santiago, República Dominicana (06-02-2023).- Los pugilistas Luís -El Faraón- Disla y Miguel Queliz disputarán el título nacional de las 126 libras, en la pelea estelar de la cartelera internacional de boxeo profesional que se realizará el próximo domingo en el multiuso del club Rubén Espino, del sector Los Salados, Santiago.

La información fue ofrecida por el promotor José Aníbal Cruz, presidente de

La empresa Cruz & Rodríguez Promotion, que, junto a la Unión de Promotores de Boxeo Profesional, son los organizadores del evento previsto para comenzar a las cinco de la tarde de ese día.

En lo que se refiere a los boxeadores estelares que pelearán a diez asaltos, ambos están invictos con cuatro peleas ganadas, con la diferencia de que, El Faraón Disla, de Villa Altagracia, quien entrena en Santiago, ha noqueado a todos sus rivales, su más reciente victoria fue el pasado 11 de diciembre en Santiago sobre Bernardo Reynoso, a quien pulverizó en 2:20 minutos de acción, mientras que, Queliz, de la capital, tiene un nocaut y tres por decisión.

Ambos pugilistas han entrenado muy fuerte y están en la fase de terminación de su preparación, sobre el particular y de otros boxeadores que pelearán en la cartelera, Cruz, dio a conocer que, en las próximas horas se ofrecerán otros detalles.

Completan el cartel: La pelea de semifondo será entre Dikember Rodríguez y Marcos Acevedo, a 6 rounds, en las 130 libras, mientras que el boricua, Yusef Ali Shabazz, se mide al dominicano, Alexander Guzmán, a 6 asaltos, en las 126 libras.

Otras peleas: Jose Ulloa vs Ezequier Ureña, a 8 rounds en 160 libras; Adrián Morel

vs Luis Fernández Fortuna, a 8 asaltos, en 118 libras; Leury franco vs el debutante Griffith Júnior Cruz, a 4 actos en 147 libras; Joel Jean Batiste vs Víctor Estévez, a 8 capítulos, en 130 libras y Jorge de Jesús vs Juan Delgado, a 6 Rounds, en 140 libras.