El extraño movimiento de ojo de Katy Perry en pleno concierto

Los fanáticos de Katy Perry están preocupados por su salud. En un video que circula en redes sociales se puede apreciar cómo en medio de un concierto la intérprete de “Firework” presenta un problema con su párpado derecho, que se cierra de forma intermitente sin que ella aparentemente pueda controlarlo.

En los comentarios, algunos seguidores de la cantante de 37 años han mostrado preocupación al asumir que podría tratarse de signos de alerta de una parálisis facial o un derrame cerebral, mientras que otros internautas han hecho comentarios en broma como que es un robot o que se le “dañó el flex de los ojos”.

Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Aunque la artista no se ha pronunciado sobre el episodio, medios especializados como El Espectador aseguran que se debe a que presenta un blefaroespasmo en su ojo derecho o como ella misma le llama “wonk eye” (ojo torcido).

#KatyPerry: Eye of the #Pfizer. Almost sad if she wasn’t another crazy cultist pic.twitter.com/UvUIqy0mIw