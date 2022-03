Verstappen lamenta la ocasión perdida y Lewis recuerda: “La fiabilidad siempre es importante”. Parece una avería relacionada con la gasolina

Por Jesús Balseiro

@ASJesusBalseiro

Decepción en Red Bull, con cero puntos, y alegría contenida en Mercedes con un podio y un cuarto puesto en su peor arranque desde que la Fórmula 1 es híbrida. Verstappen luchó por la victoria pero acabó fuera de carrera por un fallo en la dirección. El campeón se explicó: “Los problemas empezaron en los frenos, se sobrecalentaban y tenía que levantar. Perdí ritmo y Charles (Leclerc) se escapó. Luego había más problemas con el balance del coche. Y después del último ‘pit-stop’, mi dirección estaba bloqueada”.

“El último problema pareció un fallo en el flujo de combustible, por eso me retiré, y fue doloroso”, dijo el neerlandés. Checo sufrió “algo similar”, precisó el mexicano y también abandonó al final cuando defendía el tercer puesto frente a Lewis Hamilton. Este año se ha alterado la cantidad de etanol en el combustible para obtener una gasolina más sostenible. Christian Horner, al frente de Red Bull, sospecha que “los problemas están relacionados” y no oculta su “enorme decepción”, “es tu peor pesadilla”, aunque celebra que tienen “un coche competitivo y el Mundial es largo”.

“La fiabilidad siempre es importante”

Al otro lado, Hamilton se encontró con un podio inesperado para Mercedes y, sin hacer mucho ruido, aventaja a Verstappen en 15 puntos en el Mundial, por lo que pueda pasar más adelante. AS le preguntó, ¿este abandono puede ser relevante en la lucha por el título? “Estamos muy al principio de la temporada. La fiabilidad siempre es importante. Pero con el rendimiento que tienen ahora, creo que son mucho más fuertes y tenemos mucho trabajo por hacer. No luchamos contra ellos en la pista”. El inglés aplaude el regreso de Ferrari: “Enhorabuena a estos chicos, me hace feliz verles brillar y que estén ahí de vuelta, este equipo trae energía a la Fórmula 1. Tuvieron un año difícil y han vuelto. Espero que podamos estar con ellos y pelear. Por un momento pensé que sería posible. Pero tenemos mucho trabajo por hacer. Aun así, es un gran comienzo”.