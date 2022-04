“Quiero dirigir la seccional de Nueva York para así formar lo que es la comisión ejecutiva, que será vital para nuestro partido PRM. Necesitamos que el PRM siga en el poder, entonces hay que ver si es con el presidente y compañero Luís Abinader que vamos a seguir en el poder, y si es así, ahí estaremos como siempre apoyándolo. Lo que hay es que seguir trabajando, cada uno buscando sus militantes, sus compañeros, sus dirigentes para salir a votar. Esperamos con Dios delante que sea una convención de voto secreto y directo para que prevalezca la democracia, no solo en el partido, sino en la República Dominicana”

Por José Zabala

New York- El empresario dominicano Rafael Mota Paulino, aspirante a la presidencia de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que solo está esperando que finalice el proceso de la convención del partido en la República Dominicana para demostrar que es el preferido de la base para dirigir la seccional en New York. Mota Paulino dijo que la convención en la República Dominicana será el 15 de mayo, y que después viene la segunda etapa para el exterior, ahí todavía no hay fecha y así fue en las elecciones pasadas.

“Sí, tú sabes que nosotros hemos visto que la seccional aquí en la ciudad de Nueva York, pues, está estancada, no ha hecho nada, no ha progresado. Un partido ahora mismo en el poder y parece como que estamos en la oposición; porque entendemos que el partido está secuestrado, el partido tiene que abrirse a la comunidad para que la comunidad entienda que el partido está en el poder, y las necesidades también que tiene el pueblo aquí en la ciudad de Nueva York y que se pueda expresar. Porque ahora mismo como estamos, la gente no sabe ni siquiera que el PRM está en el poder, estamos de una forma como si estuviéramos en la oposición”, dijo el carismático líder Mota Paulino.

“Entonces nosotros aspiramos a dirigir la seccional de Nueva York para que se abran las zonas, para que se abran las regiones, para que se abran los centros en todos los condados y para que también los sectores, cómo son la mujeres, la juventud, puedan funcionar; porque no son funcionales ahora mismo en la ciudad de Nueva York”, agregó el candidato a la presidencia de la seccional.

Con relación a rumores de división Mota Paulino dijo lo siguiente: “No hay ninguna división. Recuerda que la conversión interna del partido de manos de compañeros, y cada uno de los compañeros son muy buenos y yo creo que el que gane al día siguiente le estará echando la mano al otro compañero. Nosotros divididos no vamos a ningún lado y yo creo que el PRM está más unido que nunca aquí en la ciudad de Nueva York”.

“Quiero dirigir la seccional de Nueva York para así formar lo que es la comisión ejecutiva. Aquí en la ciudad de Nueva York desde que estuvimos en el partido viejo no hemos tenido una comisión ejecutiva, nosotros pensamos llevarla. Nuestro nombre es Partido Revolucionario Moderno y parece que es el partido revolucionario viejo, entonces necesitamos ser moderno como lo dice su nombre” comentó el candidato.

Rafael Mota Paulino en meses pasados valoró los logros del presidente Luis Abinader en favor del país resaltó, la empatía lograda por el presidente con los emprendedores de diferentes sectores del exterior lo que no se había visto durante muchos años.

“El presidente Abinader ha hecho en República Dominicana un antes y un después”, dijo Mota Paulino. Señaló que al igual que La Biblia que es antes y después de Jesucristo que vino a salvar al mundo. “Abinader vino a salvar al pueblo dominicano del hoyo en el que estaba metido y que lo dejó el Partido de la Liberación Dominicana”, sostuvo.

Mota Paulino, quien es también un destacado dirigente en la seccional del PRM en Nueva York, fue designado como Padrino de Honor de la Gran Parada Dominicana 2021 en El Bronx y ha recibido numerosos reconocimientos en mérito a su labor de emprendedurismo y éxitos en sus empresas.

https://www.youtube.com/watch?v=5m2p-zAEW3w