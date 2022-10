El Dominican Film Festival de New York, será el 1 de noviembre de 2022 con la apertura en el Teatro United Palace de Washington Heights en su 11 aniversario

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Bajo el slogan “Historia que nos hacen soñar”, la gran noche de apertura será el 1 de noviembre 2022 donde se rendirá homenaje a la diáspora dominicana y celebrar el inicio su onceava edición, en una apertura con doble proyección cinematográfica en el Teatro United Palace. La gran noche del cierre será el 9 de noviembre con doble cartelera, una de las fechas más importantes para la institución DFFNYC.

New York- Celebrando que la ciudad de New York declarado el día 9 de noviembre de cada año, como día del Festival de Cine Dominicano en estado de New York, reconocimiento gestionado por la alcaldía de la ciudad y entregado por Anne del Castillo, Comisionada de la Oficina de la Alcaldía para Medios y Entretenimiento (MOME, en inglés), distinción entregada al presidente y fundador de la organización Armando Guareño. Los organizadores de la onceava edición del Festival, anuncian oficialmente la apertura y cierre de las dos noches más importantes del cine dominicano del mundo, un festival con propósito e innovador.

Cine Art Entertainment Production que organiza el evento anual neoyorquino, anunció que el martes 1 de noviembre dará inicio su onceava edición con una doble apertura en el United Palace el cual termina el 9 de noviembre 2022.

Con el objetivo de mostrar lo mejor del cine dominicano en la Diáspora,el DFFNYC, dará inicio con la premier internacional de la película “El App” dirigida por Tabaré Blanchard y el cortometraje “Weak” de la directora dominicano-americana Katherine Castro. “Por eso vengo al río”, ópera del director Fernando Blanco y “Diáspora” dirigida por Héctor Valdez, para cerrar el festival el día 9 de noviembre. Con esta doble clausura, el festival rendirá homenaje a la diáspora dominicana.

EL App, es protagonizada por Isaac Saviñón cuenta la historia de Jackie uno de los hackers más renombrados mundialmente y ahora ha desarrollado su obra maestra, una aplicación que permite a cualquier persona hackear cualquier cuenta de las redes sociales y obtener toda la información con solo usar el número de teléfono de dicha persona. Incluso si esa información se ha eliminado, la aplicación puede recuperarla.

La esencia pura de esta aplicación abre la posibilidad de crear un caos mundial si cae en las manos equivocadas y una vez que se ha hecho público su existencia en una publicación en línea, la vida de Jackie corre peligro.

La película “Weak” trata de una investigación sobre dos compañeras: una sufre de depresión y la otra la ayuda a manejar sus problemas de salud mental. Un giro inesperado de los acontecimientos en un campo de tiros, desenlaza una revelación.

Entre las nuevas novedades de la programación del DFFNYC 2022, el festival anuncia una sección paralela “Cinema y cocktail” en colaboración con el legendario night-club Copacabana. En esta sección paralela se estará presentando el estreno mundial del documental “La trayectoria del son y salsa” dirigido por Eddy Coradin. En ese mismo orden se presentará dos documentales “La reinas de la risa” y “Broad Abroad” de la productora, directora y actriz Kiki Meléndez. Esta muestra también incluye el documental de Amazon Music “La Cuna del Dembow” del director Rodrigo Rodríguez.

“La programación de esta nueva edición viene totalmente renovada con elementos de nuestra identidad y cultura”, dijo su director y fundador Armando Guareño.

“La programación completa se dará a conocer el 18 de octubre en rueda de prensa, donde daremos a conocer el resto de las películas en competencia oficial, retrospectiva, presentaciones especiales, panel, y muchas más muestras que convertirán el DFFNYC 2022 en una programación diversa y exquisita”, finalizó diciendo Guareño.