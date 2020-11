El cronista deportivo Franklin Mirabal le puso una querella a su aún esposa Dianabell Gómez (ya separados) por supuesta difamación contra su persona. Esto se suma a una orden de alejamiento que Mirabal interpuso contra la presentadora de televisión para que fuera válido en ambas partes, según dijo el narrador deportivo en una entrevista.

Dianabell no se quedó callada y en sus redes sociales se desahogó sobre lo que considera un “daño” que le está haciendo el considerado “El rey de la radio”, con quien se casó en febrero del 2019. Se separaron un año después.

“Hago estas publicaciones porque es ¡¡¡la única manera que encuentro como defenderme!!! Él hace un media tours en todos los programas hablando de mí, y ahora me pone UNA QUERELLA POR DIFAMACIÓN, donde tengo que ir a comparecer”, explicó Gómez en lo que parece un nuevo capítulo de la novela que vienen protagonizando con dimes y diretes en redes sociales y en programas de televisión.

Ella abundó: “Sus amigos o familiares por favor aconsejen ese señor que lo único que he pedido es el divorcio, y se empeña en seguir haciéndome daño y poniéndome una y otra cosa en la justicia, de relajo. Para ver si de una forma u otra vuelvo con él. ¡Una persona vieja YA! Actuando como niño”.

La joven modelo de redes sociales dijo que renunció a todo lo que tenga que ver con el periodista deportivo con tal de él “la dejará tranquila y le diera el divorcio”.

“Querías carro, ahí te lo regresé, de la casa que vivíamos ni siquiera una silla me llevé. Solo me llevé mis ropas, ropas que ni tú compraste. Lo ven muy tranquilo, pero es planificando todos los días una nueva para molestar. Pero hagas lo que hagas y mientras pueda yo defenderme; aquí estaré bailando según me toques la canción”, finalizó Dianabell en su mensaje en tono molesto.



Apariciones de Franklin y Dianabell en televisión

La última aparición de Mirabal en televisión fue el pasado 8 de noviembre en el programa “Más Roberto” que conduce Roberto Ángel Salcedo por Telesistema, donde fue entrevistado y durante su intervención mostró ante las cámaras cuando retiraba de sus manos el anillo del fracasado matrimonio. “Me estoy quitando el anillo del matrimonio y tengo otro aquí en el bolsillo que me lo voy a poner inmediatamente”, aseguró.

El periodista dijo que se quitaba el anillo “porque en la vida el hombre debe tener dignidad…el hombre debe respetarse”.

En un episodio más del caso, Dianabell Gómez habló sobre una supuesta orden de alejamiento que habría colocado el cronistas contra ella.

Entre otras afirmaciones, Gómez expresó que “prefiere cárcel ante que estar con una gente obligada. “Y qué más estaré yo pagando… no hay forma. Ni justicia, ni en público, ni en redes, ni programas, ni nada hacen entender que me deje tranquila”, dijo Gómez en una de sus historias de Instagram.

Ella volvió a hablar del tema de su matrimonio en televisión nacional el pasado 21 de noviembre en el programa sabatino “Vale por tres” que conducen Gabi Desangles, Manolo Ozuna, El Naguero y Raulito Grisanty.