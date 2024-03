El debate Presidencial 

Por JUAN T H

El presidente Luís Abinader bien pudo decir que no iría al debate presidencial planteado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) alegando que las encuestas lo colocan muy por encima de sus más cercanos adversarios, superando el 60% contra un 19% y un 9%. Con una ventaja de 40 puntos aproximadamente, el mandatario no tiene nada que ganar, ni nada que perder.

Abinader también pudo negarse diciendo que efectivamente “Águila no caza Mosca”, pues el ave vuela muy alto en el firmamento, mientras que la mosca apenas lo hace unos metros.

Lo que no haría el actual presidente jamás, es descalificar a sus contrarios tratando de ridiculizarlos o descalificarlos diciendo que no saben “conceptualizar”, ni que carecen de capacidad intelectual para un debate porque hay una “crisis de conceptualización” entre sus contrincantes.

A pesar de tener prácticamente ganadas las elecciones presidenciales, por haber hecho un mandato histórico, con grandes realizaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, como bien lo reconocen la mayoría de los dominicanos, Abinader, desoyendo las voces de muchos de sus compañeros de partido, funcionarios y asesores, tanto nacionales como extranjeros, decidió aceptar el debate que organiza Anje, demostrando coherencia y su vocación democrática.

De igual modo, el presidente Abinader demuestra que no se siente superior a los demás, que no intenta ridiculizarlos ni ofenderlos con epítetos hirientes, porque su formación intelectual y familiar, no se lo permite.

Además, el presidente ha demostrado a lo largo de su mandato, que es un hombre humilde y sencillo, que los humos no se le han ido a la cabeza, que cree en la confrontación de las ideas, en el consenso y el disenso, que cada uno tiene derecho a expresar lo que piensa y lo que siente, sin contarpizas ni amenazas. Respeta el libre albedrío. Esa es la democracia. Por eso no rehúye la discusión. Cuando ha tenido que echar atrás una medida oficial, lo ha hecho, sin odios ni resentimientos, en el entendido de que “errar es de humanos”.

Yo espero un debate con altura, respeto y consideración personal. Para debatir ideas y conceptos no hay que faltarse el respeto, irse al plano personal, ni nada que se parezca. Es lo que esperamos todos.

El presidente Abinader decidió participar en el debate porque no tiene miedo. El que no la hizo, no la paga. Hablará con la verdad, como siempre lo ha hecho. No significa que tenga siempre la razón, pero siempre dirá la verdad, su verdad, que nunca será infalible, como sus contrapartes, que hablan por hablar, que mienten y engañan, porque son demagogos profesionales, políticos que viven de la mentira, la simulación y el engaño, como quedará demostrado.

Ganará el debate, estoy seguro, porque sabe “conceptualizar” muy bien, porque es muy estudioso, porque se preparo para ser presidente, porque lo ha hecho bien, porque es buen expositor. Se es buen polemista y expositor cuando se estudia, cuando habla con la verdad y la razón. Abinader tiene un dominio de todos los temas nacionales e internacionales.

Durante más de tres años el presidente le ha dado seguimiento a todos los problemas, trabajando sin descanso de lunes a lunes, sin tomar vacaciones, sin tomarse un solo fin de semana de asueto, enfrentando y solucionando una crisis tras otra.

Abinader, pese a todos los obstáculos que encontró, el país devastado por la corrupción de los 20 años del PLD, el mundo cerrado por la pandemia, la inflación, la guerra, la crisis haitiana, etc., sacó el país a flote, no dejó que la nave se hundiera. Por todas esas razones estoy convencido de que el debate pondrá de manifiesto la capacidad, la honestidad, la transparencia y el empeño que ha puesto el presidente Abinader en el bienestar del pueblo dominicano, porque, como he dicho otras veces: Abinader ha resultado un tolete de presidente.