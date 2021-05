El aumento del uso del comercio electrónico por parte de los tarjetahabientes en América Latina y el Caribe se está convirtiendo en una tendencia sostenida, según un nuevo análisis realizado por Visa Consulting & Analytics, el equipo de consultoría estratégica para clientes de Visa Inc. La penetración de las transacciones en línea, que es el porcentaje de transacciones en línea sobre el total de transacciones de Visa, creció 4 puntos porcentuales en la región en marzo del 2021 en comparación con diciembre del 2020.

En cuanto a los segmentos que registraron el mayor incremento del gasto en línea entre diciembre del 2020 y marzo del 2021, los servicios financieros lideraron el crecimiento. Este segmento incluye los servicios financieros tradicionales y los llevados a cabo en instituciones no financieras en relación con la provisión de fondos a una cuenta, la compra de moneda extranjera o moneda no fiduciaria (como criptomonedas), entre otros. Le siguen las transacciones en el segmento de los servicios profesionales, que incluyen tasaciones, investigación y diseño gráfico, entre otros; y las transacciones de bienes digitales, que incluyen compras relacionadas con juegos, aplicaciones, películas, streaming de TV y libros electrónicos.

“Estos nuevos resultados de nuestro análisis indican que los pagos digitales y en línea llegaron para quedarse y están experimentando un crecimiento continuo en la región de América Latina y el Caribe”, dijo Javier Vázquez, jefe regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe. “Podemos ver claramente que los pagos digitales seguros y convenientes están alimentando la recuperación económica regional, impulsando un cambio en la forma de mover el dinero y llevando a que más personas se integren a la economía formal, potenciando la equidad y la inclusión en esta economía digital”.

El análisis también mostró que la penetración del débito en la región está aumentando constantemente un año después del inicio de las restricciones de circulación por la pandemia. La penetración de las transacciones de débito, que es el porcentaje de transacciones de débito sobre el total de transacciones de Visa, creció 4 puntos porcentuales en marzo del 2021 en comparación con marzo del 2020.

Como compañía que habilita los pagos digitales en casi 70 millones de locales de comercio en todo el mundo, Visa se compromete a continuar trabajando e innovando en sus soluciones de pago para ofrecer experiencias de pago cada vez más convenientes, ágiles y seguras a los tarjetahabientes, tanto cuando hacen transacciones en canales virtuales como cuando hacen pagos sin contacto o prácticamente sin fricción en puntos de venta físicos. El equipo de Visa Consulting & Analytics, un grupo de consultores y expertos en pagos, trabaja junto con sus clientes, incluidos gobiernos, adquirentes, emisores y comercios, para identificar oportunidades para mejorar su desempeño y desarrollar soluciones más innovadoras que fomenten el acceso y el uso de servicios financieros.

Metodología

El análisis se realizó en base a los datos de transacciones de la red de pagos de Visa, VisaNet, entre el mes de marzo 2020 y en el mes marzo del 2021 comparando la cantidad de transacciones durante el período y el país especificado. El análisis incluyó los siguientes países y territorios en la región de América Latina y el Caribe: Anguila, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EE. UU., Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Países Bajos Insulares, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

Visa no da garantía, ni expresa ni implícita, y niega explícitamente las garantías de comerciabilidad y aptitud para un objetivo en particular, cualquier garantía de no violación de los derechos intelectuales de un tercero, cualquier garantía de que la información cumplirá con los requisitos de un cliente o cualquier garantía de que la información esté actualizada y libre de errores. En la medida en que sea permitido por la ley vigente, Visa no será considerada responsable por daños a un cliente o a un tercero bajo ningún fundamento legal, incluyendo, sin limitaciones, daños especiales, resultantes, casuales o punitivos ni por daños por pérdidas de ganancias comerciales, interrupción de la actividad comercial, pérdida de información comercial u otras pérdidas monetarias, incluso si se informa sobre la posibilidad de que existan tales daños.