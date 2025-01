El camión de basura de Trump, un ícono de campaña, desfilará en la inauguración

Por Bartolo García

En una movida que subraya el enfoque poco convencional y provocativo de su campaña, Donald Trump ha confirmado que el camión de basura utilizado durante su última campaña electoral estará presente en el desfile inaugural del 20 de enero. Este vehículo se convirtió en un símbolo poderoso después de que Trump lo empleara en respuesta a los comentarios de Joe Biden, quien supuestamente había referido a los seguidores de Trump como “basura”.

Exclusive: Garbage truck from Michigan company that drove Trump viral campaign moment to appear in inaugural parade https://t.co/RfX5GEOSpk via @Th_Midwesterner