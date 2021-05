El boxeador británico no pudo regresar al noveno asalto y el mexicano logró imponer su poderío y alzar su tercer cinturón en simultáneo

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez derrotó este sábado por nocaut tras ocho asaltos al inglés Billy Joe Saunders para arrebatarle el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo.

Después de recibir una paliza en el octavo round, Saunders terminó con el ojo derecho cerrado y pidió no salir en un combate en el AT&T Stadium de Arlington, Texas ante más de 73.000 aficionados, récord de asistencia en una pelea en escenario cerrado en Estados Unidos.

Fue un pleito emotivo en el que, luego de un primer round de estudio, en el segundo Álvarez, que retuvo los títulos del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial, comenzó a castigar con su mano derecha al estómago.

Posterior al asalto, Saunders fue revisado por su entrenador Mark Tibbs y este, al ver la seriedad de la lesión, decidió no permitirle continuar con el encuentro. Además, para ese entonces, el peleador ya no podía abrir el ojo.

Saunders fue trasladado inmediatamente al hospital. “No podía ver, hablé con Mark Tibbs y dijo que no podía ver, no lo dejó salir”, señaló su promotor Eddie Hearn. “Creo que Billy peleó muy bien, pero Canelo es bastante fuerte, rompió su cuenca del ojo. Fue muy bueno, muy bueno. Sin embargo, fue una buena pelea de Billy Joe Saunders, vino a ganar”.

“Creo que le quebré el pómulo. Llegué a la esquina y le dije a Eddy: ‘Le quebré el pómulo y ya no va a salir’. La verdad la pelea no fue tan difícil como lo esperaba, pero ahí es donde me doy cuenta que mi preparación es buena y mejor día a día”, reconoció Canelo al término del combate.

Saúl “Canelo” Álvarez celebró junto a un miembro de su equipo tras derrotar a Billy Joe Saunders (Usa Today Sports)



“Debía tener paciencia ante un rival zurdo que se mueve mucho y fue lo hicimos. Se los dije desde antes, desde el 7 u 8 round iba a empezar a hacer mi pelea”, explicó el mexicano y agregó: “Iba ganando round por round, la pelea iba a empezar después del 6 o 7 pero sabía que se iba a dar. La gente me da la motivación, esto es para ellos. Solo quiero decirles que muchas gracias a todos”.