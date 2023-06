El alcalde de Paterson reconoce dominicana como primera latina en graduarse de cadete en la prestigiosa Academia Militar West Point

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El alcalde de Paterson en Nueva Jersey, Andre Sayegh reconoció esta semana a la dominicana Jeidy Reyes Mejía de 21 años de edad como la primera latina de esa ciudad en graduarse como cadete en la mundialmente prestigiosa academia militar de West Point (Nueva York).

La ceremonia contó con la presencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Devi Harris, que hizo historia al asistir por primera vez como segunda líder de los Estados Unidos a una graduación en West Point.

Reyes, una ex alumna de la escuela de ciencias y tecnología Paterson Charter School of Science and Technology, se convirtió en la primera latina residente en Paterson en completar con éxito el riguroso entrenamiento académico y militar en la academia militar que es la más elitista de Estados Unidos por los protocolos y reglamentos que impone a sus estudiantes.

“La ciudad de Paterson está llena de orgullo por el logro de Jeidy y su dedicación a servir a la nación”, dijo el alcalde acompañado por el concejal boricua Luis Vélez que representa el Quinto Distrito en el Concejo Municipal de Paterson.

“Estamos increíblemente orgullosos de ella por su destacado logro al graduarse de West Point. Su viaje es un testimonio de su resistencia y determinación, y sirve de inspiración para todos los jóvenes de nuestra ciudad”, agregó el alcalde.

Vélez, también felicitó a Reyes, reconociendo sus logros y la importancia de su logro.

“El viaje de Jeidy desde la Escuela 25 hasta Paterson Charter School of Science and Technology, y ahora a West Point, es un testimonio de su arduo trabajo y dedicación”, dijo Vélez.

“Estamos inmensamente orgullosos de ella y de su compromiso de servir a nuestro país. Ella representa el sueño americano y sirve como un modelo a seguir para nuestra comunidad”, añadió el concejal.

Dirigiéndose a la audiencia Reyes, expresó su gratitud y entusiasmo por la oportunidad de representar a la comunidad inmigrante, la comunidad latina y las mujeres.

“Me siento verdaderamente honrada de tener la oportunidad de demostrar que podemos lograr y servir a nuestro país”, dijo Reyes.

“Quiero agradecer a todos por su apoyo, especialmente a mi madre, que ha trabajado incansablemente para apoyar a nuestra familia”, en referencia a la señora Daisy Mejía que es empleada del ayuntamiento de Paterson.

“La oportunidad de asistir a West Point no solo proporciona estabilidad educativa y profesional, sino que también me permite retribuir a mi familia y comunidad. Estoy emocionado de continuar mi viaje en el ejército y tener un impacto positivo”, señaló Reyes.

“El riguroso programa de West Point no solo se enfoca en lo académico, sino que también brinda oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo, participar en deportes y cumplir con las responsabilidades militares”, agregó.

“Las diversas experiencias y el sentido de camaradería en West Point contribuyen a nuestro crecimiento como oficiales y solucionadores de problemas”, explicó la oficial militar dominicana.

En julio de este año ella a un entrenamiento de verano para cadetes antes de asistir al curso básico de líder de oficiales en el Fuerte Sill en Oklahoma. Después de graduarse, servirá como oficial de artillería de campaña en la Tercera Brigada de la primera División Blindada en el Fuerte Bliss en Texas.

La graduación se llevó a cabo el 27 de mayo 2023 en el estadio Michie Stadium que fue estremecido por miles de asistentes, donde sobresalieron familiares y allegados a los graduandos.

La academia dijo que este año se graduaron 941 cadetes, 216 mujeres, 89 afroamericanos, 65 asiáticos/isleños del Pacífico, 152 hispanos, seis nativos americanos y 59 miembros de la clase que estaban en servicio anterior, 11 de los cuales son veteranos de combate.

También 114 miembros que se graduaron asistieron a la Escuela Preparatoria de la Academia Militar.

Nueve cadetes internacionales recibieron sus diplomas en representación de Colombia, Egipto, Honduras, Jordania, Mongolia, Rumania, Ruanda, Tailandia y Gambia.

“Gracias por confiarnos a sus hijos e hijas estos últimos cuatro años, y gracias por el amor, el apoyo y el aliento que les han brindado a lo largo del camino. Hoy están aquí gracias a eso”, dijo el superintendente, teniente general Steven Gilland en su discurso.

La clase que se graduó lanzó sus sombreros al aire mientras una avalancha de familiares y amigos invadía el campo del estadio para celebrar el logro.

Después de la graduación, las familias participaron en ceremonias de puesta en servicio celebradas en varios lugares de West Point.

“Durante más de dos siglos, Estados Unidos ha confiado en la conciencia, la capacidad y el coraje de los oficiales de West Point. Hoy, nuestra nación recurre a cada uno de ustedes por la fuerza que han construido aquí en West Point: la fuerza física, la fuerza mental, la fuerza emocional y la fuerza de carácter”, dijo la vicepresidenta sobre los graduandos.

“Están listos porque son verdaderos líderes de carácter. Y ahora, Clase de 2023, como su vicepresidenta, es un gran honor para mí felicitarlos por este tremendo logro y dirigirme a ustedes por primera vez como graduados de la Academia Militar de los Estados Unidos”, concluyó Harris.

“Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América”, subrayó Harris.