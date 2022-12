El 63% de los presos en Cárcel de Rafey-Hombres es preventivo

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

José Alfredo Espinal

Santiago.- El 63 por ciento de los internos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, de esta ciudad, guarda prisión preventiva, informó el procurador general de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircann, quien reconoció que la cifra es muy alta.

Actualmente el penal cuenta con 581 presos preventivos y 339 condenados por diversos delitos. Hay 18 en celda de máxima seguridad y 35 extranjeros. La capacidad de la cárcel es de 939.

Dijo que el porcentaje de preventivos obedece a que en la mayoría de los casos esas personas que están cumpliendo medidas preventivas no tienen arraigos en la sociedad y algunos porque no pueden pagar garantías económicas para lograr su libertad.

Bircann afirmó que el orden de presos preventivos en términos ideales debería ser no más de un 20 por ciento, pero que hay hechos que revisten de mucha gravedad.

“Hay personas que no tienen los arraigos, es decir, un individuo que haya cometido un delito que no sea de mucha gravedad, que no tenga domicilio fijo, que no sea persona conocida, que no tenga asiento profesional, qué arraigo tiene, se da a la fuga y eso viene a engrosar esa cifra gris de criminalidad”, explicó.

El procurador general de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircann, señaló que las personas que no han podido pagar ciertas garantías económicas, permanecen en prisión, a menos que sean beneficiadas con una revisión de su caso por el juez.

Afirmó que cuando el pago de la fianza no es tan elevado el Ministerio Público la asume en ocasiones. No obstante, si ocurre lo contrario y el reo no puede pagarla, permanece en la cárcel.

El funcionario anunció que para el mes de febrero de 2023, estará lista la remodelación de la escuela de alfabetización Salomé Ureña de Henríquez y para tomar clases virtuales, que funciona en las instalaciones de la Cárcel de Rafey.