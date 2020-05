El 45.8% de peledeístas votará por Leonel, según encuesta

El voto peledeísta se encuentra dividido de cara a las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio de acuerdo a los resultados de una encuesta realizada por la firma Sisglo, SRL, entre el 17 y 20 de mayo de este año.

El estudio indica que una alta proporción de las personas entrevistadas y que se declaran miembros o simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana, dicen que votarían por el candidato oficialista Gonzalo Castillo, quien alcanza el 47.5% de la intención, mientras que el 45.8% de los peledeístas dicen que votaría por el expresidente de esa organización política, Leonel Fernández.

Pese a encuestas, PLD tiene condiciones para ganar en primera vuelta, asegura Andrés Navarro

La investigación también abarcó a personas que se identificaron como empleados públicos, quienes, en un 58% dijeron sentirse más seguros de preservar sus empleos en un gobierno encabezado por Fernández; el 27% con Gonzalo Castillo; y el 15% expresa que con Luis Abinader.

En cuanto a la intención del voto de cara a las elecciones del próximo 5 de julio, los consultados expresaron que votarían, por Luis Abinader, el 40.6%; por Leonel Fernández, el 33.8%; por Gonzalo Castillo, el 24.1%; y el 1.5% aún no tiene decisión.

El 46.3% de peledeístas votará por Leonel Fernández y no por Gonzalo Castillo, según encuesta

El 59% de los dominicanos entienden que las nuevas autoridades serían elegidas en una segunda vuelta electoral, y el 41% cree que puede haber definición en una primera ronda de votación.

En caso de una segunda vuelta entre Luis Abinader y Leonel Fernández, el primero obtendría 43.9%, frente al segundo con el 42.1%, y el 9.4%, que no sabe por quién votaría.

Si la contienda fuera entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo, el candidato del PRM obtendría 61.3% frente al 34.9 del candidato del PLD y un 3.8% que no sabe por quién votaría.

Sobre el rechazo de los candidatos presidenciales, los consultados manifestaron que nunca votaría: el 56.2% por Gonzalo Castillo; 22.6% por Leonel Fernández y el 21.2% por Luis Abinader.

El 66% de la población expresó su interés en ir a votar, mientras que el 15% dijo estar poco seguro de acudir a las urnas, el 5% no iría, el 6% está muy seguro de no ir a votar y el 8% no sabe aún si asistiría.

La población se muestra pesimista en cuanto a la esperanza de mejoría en el presente gobierno, por

lo que el 70.9% expresa no tener nada o poca confianza en que las cosas mejorarán en la presente administración peledeísta, contra el 26.4% que dice tener algo o mucha confianza, y el 2.7% prefirió no opinar. De forma individual o personal las expectativas son altamente negativas al alcanzar un 76% que dice no tener nada o poca confianza, contra un 24% que opina tener algo o mucha confianza.

Sobre el tema referente a los fondos de pensiones, el 87% está de acuerdo con que se les permita una proporción de los fondos acumulados a los trabajadores cotizantes, el 9% no está de acuerdo y el 4% no opinó.

La firma encuestadora SISGLO, SRL, fue fundada en el 2012, opera en la calle Submarino La Caleta

3, Paseo del Parque, Santo Domingo, y se encuentra debidamente registrada en la Junta Central Electoral.

La encuesta fue realizada entre el 17 y 21 de mayo, a través de 1,200 entrevistas telefónicas de forma aleatoria y representativa de la población adulta. La investigación fue hecha por encargo de la empresa J Batista INC, 6561 Persons Blvd. Suite IL Flushing New York 11365, quienes nos autorizarón a publicar el contenido.