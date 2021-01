Ejecutivos del Canal Hilando Fino TV ¡Televisión a otro nivel!, solicitaron al Ministerio de Educación y al ministro Roberto Fulcar, una revisión del contrato de transmisión de las clases a distancia, ‪para que se les garantice y se les dé el mismo trato que a los demás medios que son como ellos, al tiempo que pidieron ser tratados como lo que son, el canal más influyente y #1 en plataformas digitales y sistemas de cables de la República Dominicana.

‪De igual forma, aclararon a la opinión pública y al pueblo dominicano que el Canal Hilando Fino TV no sólo es una plataforma digital sino también que se transmite por sistemas de cable en las 32 provincias del país además en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Asimismo, indicaron que en el gobierno del exmandatario Danilo Medina y el PLD, su medio de comunicación fue discriminado, vejado, excluido y asfixiado económicamente, y en la gestión del presidente Luis Abinader no es justo que se les trate igual o parecido.

‪”Señor ministro Roberto Fulcar, no es debido que siendo nosotros un canal de televisión #1 en plataformas digitales y sistemas de cable, nos hayan otorgado un contrato con un monto menor a otros medios que sólo son digitales o de cables. No es posible que un canal provincial y de menos alcance que el nuestro se le haya otorgado contrato del doble, triple y en algunos casos 4 veces más que a nosotros”, manifestaron.

Por último, indicaron que aunque no se les está regalando nada, agradecieron haber sido tomados en cuenta como medio de comunicación influencer y de los más importantes canales de plataformas digitales y sistemas de cable, al tiempo que reconocieron el gran esfuerzo que ha hecho el ministro de Educación Roberto Fulcar para garantizar la escolaridad en el país en medio de la pandemia, “con nuestro reclamo lo que buscamos es ser tratados como merecemos, debido a que el Canal Hilando Fino TV ¡Televisión a otro nivel!, está colocado masivamente en el gusto popular dominicano, según indican las mediciones de rating, convirtiéndose en el medio por excelencia para ellos mantenerse informados y actualizados”, expresaron.

Cabe destacar que en la República Dominicana no hay un medio de comunicación que tenga el alcance, penetración e influencia del Canal Hilando Fino TV ¡Televisión a otro nivel!, ya que está conectado en los diferentes sistemas de cables y plataformas digitales del país y el extranjero.