EE.UU. ofrece US$5 millones por localizar a haitiano “Barbecue”

Washington- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes que aumentó a cinco millones de dólares la recompensa por información que permita ubicar o detener a Jimmy Cherizier, alias Barbecue, considerado el líder más peligroso de las bandas armadas en Haití.

La cifra —que duplica los dos millones de dólares ofrecidos anteriormente— se da a conocer luego de que Haití declarara un estado de emergencia de tres meses, tras una creciente ola de violencia que mantiene bajo control de las pandillas cerca del 90 % de la capital, Puerto Príncipe.

El pasado jueves, Cherizier amenazó con “derrocar” al Consejo Presidencial de Transición, el organismo encargado de encaminar al país hacia la estabilidad, con elecciones previstas para finales de este año.

ACUSACIONES POR VIOLENCIA Y FINANCIAMIENTO ILEGAL

La fiscal Jeanine Ferris, del Distrito de Columbia, justificó la recompensa señalando que Barbecue es “responsable de graves abusos a los derechos humanos, incluyendo actos de violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití”. Recalcó además que su oficina está comprometida con la protección de los estadounidenses en cualquier parte del mundo y que la violencia en Haití “debe terminar”.

Cherizier y su aliado Bazile Richardson, alias Fredo —haitiano con ciudadanía estadounidense—, enfrentan cargos por conspiración para transferir ilegalmente fondos desde EE.UU. y financiar las operaciones de la banda Viv Ansanm, en violación de las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense.