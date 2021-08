El reconocido abogado, Eduardo Jorge Prats, consideró este miércoles que la propuesta que promueve el diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), por la provincia La Romana, Pedro Botello, para que se permita el retiro anticipado del 30% de los fondos acumulados en el Sistema de Pensiones de la República Dominicana «No tiene razón de ser de carácter económico» y desde el punto de vista macroeconómico «Es verdaderamente un Golpe de Estado contra el presidente Abinader« por su impacto en la estabilidad macroeconómica del país.

Prats reveló que poner esos fondos en circulación significaría multiplicar la prima y los eventuales beneficios que representaría la entrega de estos fondos a los dominicanos y dominicanas con la prima actual serían absorbidos por la inflación. Recordó que ya el país vivió una situación parecida con la crisis económica del 2003 con la quiebra del Banco Intercontinental (BANINTER).

«Eso no tiene ninguna razón de ser y ninguno de los defensores, que no conozco a ningún economista de prestigio, ha podido justificar por qué se quiere retirar, aparte de que es una manera populista de alcanzar notoriedad, pero no hay una justificación», dijo Prats.

Asimismo, el abogado y escritor dijo que los diferentes programas de ayuda social ejecutados por el Gobierno para paliar la crisis económica generada por la pandemia de la COVID-19 en el país cumplieron su objetivo. Se recuerda que una de las razones en las que se sustentó inicialmente la petición de entrega de estos fondos fue, precisamente, disminuir el impacto financiero de las consecuencias de la pandemia en la clase más vulnerable.

Además, aclaró que entregar los fondos sería romper un compromiso pensado a futuro debido a que la gran mayoría de los aportes los hacen los empresarios. Prats reveló que en el caso de Chile se permitió el retiro de los fondos de pensiones porque el 100 por ciento de estos fueron aportados por los trabajadores que no es el caso dominicano.

No obstante, el abogado reconoció la necesidad de una reforma integral al Sistema de Seguridad Social como lo establece el presidente de la República, Luis Abinader, en una de las 12 reformas que ha propuesto en su plan de Gobierno y de las cuales se han logrado iniciar varias.

Eduardo Jorge Prats hizo estas declaraciones durante una entrevista realizada en el programa «El Sol de las Mañanas» que se transmite de lunes a viernes por la emisora radial Zol 106.5 F.M.