Eduardo Estrella destaca en cumbre iberoamericana inversiones que conectan a RD e impulsan el comercio y el turismo

El ministro resaltó avances en puertos, aeropuertos, movilidad urbana, carreteras y puentes, y expuso cuatro prioridades para fortalecer la resiliencia y seguridad del transporte.

Valladolid, España, 9 de octubre de 2026.— El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, destacó las inversiones de República Dominicana en puertos, aeropuertos, movilidad urbana, carreteras y puentes para fortalecer la conectividad e impulsar el comercio y el turismo, durante la IX Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Transporte e Infraestructuras.

Estrella resaltó que este desarrollo es posible gracias a la inversión, visión y apoyo del presidente Luis Abinader, quien ha impulsado la modernización de la infraestructura de transporte como motor del comercio, el turismo y la conectividad del país.

En su intervención, Estrella abordó cuatro ejes de conectividad: marítima, aeroportuaria, urbana e interurbana.

En el ámbito marítimo, resaltó la inversión y modernización de los puertos dominicanos para facilitar el transporte de mercancías, fortalecer las cadenas comerciales y ampliar las oportunidades del turismo marítimo.

En cuanto a la conectividad aeroportuaria, destacó las inversiones en infraestructura para facilitar el movimiento internacional de pasajeros y mercancías, apoyar el crecimiento turístico y mejorar la conexión del país con otros mercados.

Sobre transporte urbano, abordó el desarrollo de sistemas como el monorriel, el teleférico y la ampliación del transporte sobre rieles, orientados a mejorar la movilidad y las conexiones dentro de las ciudades.

En materia de conectividad interurbana, resaltó las inversiones en carreteras y puentes para enlazar comunidades, centros productivos y destinos turísticos, y facilitar el traslado de personas y mercancías entre las distintas regiones.

Durante su exposición, Estrella también planteó cuatro prioridades para fortalecer los sistemas de transporte: resiliencia frente a fenómenos climáticos; seguridad portuaria y nacional; continuidad operativa, protección de las cadenas logísticas; además de cooperación y respuesta conjunta entre los países.

Destacó la necesidad de fortalecer las infraestructuras ante fenómenos climáticos que pueden afectar la movilidad y el funcionamiento de los servicios. Asimismo, resaltó la seguridad portuaria y nacional como condiciones fundamentales para sostener el crecimiento turístico y comercial.

El ministro abordó la importancia de garantizar la continuidad de las operaciones y proteger las cadenas logísticas frente a situaciones adversas, y subrayó que la cooperación y la respuesta conjunta deben ser una responsabilidad compartida entre los países iberoamericanos.

Nueva etapa del diálogo sobre Transporte e Infraestructuras

La conferencia, celebrada los días 8 y 9 de octubre en Valladolid, retoma el diálogo ministerial iberoamericano sobre transporte e infraestructuras después de 13 años, tras la edición de Panamá en 2013. Forma parte de los encuentros sectoriales de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno e incluye en su agenda la presentación del Foro Portuario Iberoamericano.

El ministro encabeza la representación dominicana, acompañado de Alejandro Campos, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana. La participación de ambas autoridades refleja el interés del país en fortalecer sus relaciones internacionales y profundizar su integración regional.

En el encuentro participaron también Óscar Puente Santiago, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España; Miguel Pinto Luz, ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, junto al viceministro Hugo Espírito Santo; David Forné, viceministro de Transición Energética, Transportes y Movilidad de Andorra; y Pai Ela Escobar Pérez, directora general de Transportes de Guatemala, además de embajadores y otros altos representantes diplomáticos de los países iberoamericanos.