EDENORTE y PGASE desmantelan “Santana Barber Shop” por Fraude Eléctrico

Santiago– El Departamento de Fraude Eléctrico de EDENORTE, en conjunto con la Procuraduría Especializada Contra el Fraude Eléctrico (PGASE), llevó a cabo una intervención en el establecimiento “Santana Barber Shop”, el cual operaba con una conexión eléctrica de manera irregular, en clara violación de la Ley 125-01 sobre la Ley General de Electricidad.

El operativo fue dirigido por el coordinador de la zona norte de la PGASE, quien subrayó la importancia de mantener la legalidad en el uso de los recursos energéticos del país. Durante la acción, se procedió a desmantelar la conexión ilegal y desconectar el negocio de la red eléctrica, protegiendo así tanto a la empresa como a la comunidad de los riesgos asociados con el fraude eléctrico.

Esta intervención forma parte del esfuerzo continuo de las autoridades para erradicar el fraude eléctrico en la República Dominicana, un delito que no solo afecta el sistema energético, sino que también pone en peligro la seguridad de la ciudadanía y afecta la eficiencia del servicio eléctrico.

La PGASE y EDENORTE reiteran su compromiso de seguir combatiendo el fraude eléctrico y haciendo cumplir las disposiciones legales en todo el territorio nacional. Asimismo, invitan a la población a denunciar cualquier irregularidad relacionada con el consumo de electricidad.

Dirección de Comunicación Estratégica

Relaciones Públicas

EDENORTE Dominicana

T: 809-241-9090 Ext.:2763

E: [email protected]El consumo de papel es perjudicial para el medio ambiente. Por favor, téngalo en cuenta antes de imprimir este mensaje. Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido con él, es confidencial y destinado exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que va dirigido. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por e-mail y elimínelo de su sistema. En caso de revelar, copiar, distribuir o tomar cualquier acción basada en el contenido de esta información, EDENORTE DOMINICANA, S.A., se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que le corresponden. Este correo electrónico no pretende ni debe ser considerado como constitutivo de ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar. Paper consumption is detrimental to the environment. Please note this before you print this message. This email and any files transmitted with it is confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. If you are not the intended recipient you are notified that disclosing, copying, distributing or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited.