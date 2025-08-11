EDENORTE ejecuta millonaria inversión para rehabilitar redes eléctricas en Las Charcas, Santiago

La obra de más de RD$58 millones beneficiará a miles de usuarios con un servicio más estable y confiable

Bartolo García

Santiago, RD. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) anunció la ejecución de un ambicioso proyecto de rehabilitación de redes eléctricas en la comunidad de Las Charcas, municipio de Santiago de los Caballeros, con una inversión de recursos propios que asciende a RD$58,952,274.99.

La iniciativa abarca cuatro lotes de intervención que comprenden Las Charcas Abajo, Las Charcas Arriba, Pontón Abajo y Pontón Arriba, con el objetivo de modernizar la infraestructura eléctrica y optimizar la calidad del servicio para miles de usuarios.

En total, el proyecto contempla la normalización de 3,382 clientes, la instalación de 1,073 postes, 1,413 luminarias, 79.37 kilómetros de redes de media y baja tensión (MT+BT) y la colocación de 116 transformadores de distribución.

Las intervenciones buscan garantizar mayor estabilidad, seguridad y eficiencia energética, así como reducir las pérdidas técnicas que afectan al sistema de distribución.

En Las Charcas Abajo y Las Charcas Arriba, ambas pertenecientes al circuito NIBA101, se beneficiarán 560 clientes, con la instalación de 139 postes, 232 luminarias, 6.15 km de redes de media tensión y 8.34 km de redes de baja tensión, para un total de 14.49 km de redes, además de 18 transformadores de distribución.

De igual forma, en este mismo circuito se impactará a 496 clientes normalizados con la instalación de 141 postes, 319 luminarias, 6.02 km de redes MT y 7.83 km de redes BT (total 13.86 km), junto con la colocación de 20 transformadores de distribución a cargo de la empresa INGMELEC.

EDENORTE resaltó que estas obras mejoran la calidad del servicio eléctrico y aseguran mayor confiabilidad en el suministro para hogares, comercios y pequeñas industrias de la zona.

Además, la instalación de luminarias modernas contribuirá a reforzar la seguridad ciudadana en estas comunidades, brindando calles mejor iluminadas y reduciendo el riesgo de accidentes en horas nocturnas.

La empresa sostuvo que esta inversión forma parte de su compromiso con el desarrollo energético de la región Norte y con el bienestar de sus clientes, priorizando la ejecución de proyectos que fortalezcan las redes de distribución.

“Seguiremos implementando iniciativas que garanticen un servicio eléctrico estable, eficiente y seguro para todos nuestros usuarios”, expresó la compañía en un comunicado oficial.

Con este tipo de intervenciones, EDENORTE busca impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades, creando las condiciones necesarias para atraer inversiones y fomentar nuevas oportunidades de empleo.

La modernización de la infraestructura eléctrica en Las Charcas es también un paso importante para cumplir con los estándares internacionales de calidad en distribución de energía.

La empresa reafirmó su compromiso de continuar transformando el sistema eléctrico del Cibao, fortaleciendo su papel como motor del crecimiento sostenible en la República Dominicana.

#EDENORTE #LasCharcas #Santiago #InversiónEnergética #InfraestructuraEléctrica #eljacaguero