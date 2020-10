El aspirante a presidir la Junta Central Electoral (JCE), Eddy Olivares, afirmó que no tiene colores cuando asume una responsabilidad y proclamó su capacidad para dirigir el órgano comicial.

Olivares, exmiembro de la JCE, asistió este jueves a la comisión especial designada para evaluar los nuevos miembros de la Junta y se le hizo la pregunta obligada sobre su afiliación política.

“La JCE solo administra elecciones no es un tribunal. Ahora bien, un ciudadano se mide sobre la base de su compromiso con su país, no sobre la base de su compromiso de su partido o de un grupo. Un ciudadano que cuando asume un cargo público no se convierte en un servidor de su país no merece ser ciudadano. Es un ciudadano indigno y yo estoy aquí porque estoy absolutamente seguro, absolutamente nadie me puede influir en mis decisiones, como no ocurrió nunca en mis decisiones y todo el mundo lo sabe. Yo no tengo colores cuando asumo una responsabilidad”, puntualizó.

Recordó que tras la modificación constitucional del 2010 el Tribunal Superior Electoral es el llamado a asumir asuntos particulares de los partidos políticos.

Olivares consideró que la JCE, como garante de la democracia Dominicana no puede imponer cosas, sino que las decisiones deben ser evaluadas con los actores políticos.

“En la JCE no se puede imponer cosas, debe haber un consenso. El pleno es un órgano colegiado por la trascendencia de las decisiones que toma, precisamente para que en ella prevalezca el debate de las ideas, y por eso se toma lo que decida la mayoría. Lo más importante es garantizar que la JCE siempre funcione bajo la base de los acuerdos”, dijo Olivares.