El ex miembro de la Junta Central Electoral y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, oficializó este jueves sus aspiraciones a la presidencia de ese partido asegurando que como su actual presidente, José Ignacio Paliza, no ha informado si pretende reelegirse y Guido Gómez advirtió que impugnará el método de elección de delegados, en la actualidad «No tiene competencia como aspirante a la presidencia del partido».

La afirmación está contenida en un documento enviado hoy a los medios de comunicación en el que afirma que, a pesar de, preferir que las votaciones por las nuevas autoridades de la organización política se hagan a través del voto universal, libre, directo y secreto apoyará la decisión del partido de hacerlo vía los delegados.

«En mi caso, acepto competir con la modalidad de delegados por el cargo de presidente del partido en la próxima convención, en la que el voto de los delegados será secreto», indica el documento.

«Seré candidato, he aceptado la propuesta de cerca de cincuenta diputados, alcaldes, directores de distritos, presidentes municipales, secretarios, y sobre todo, las bases del partido, donde inicié mi carrera política y de las que nunca me he apartado», agrega.

Olivares insistió en que la elección por voto universal es la opción más democrática al momento de escoger a las nuevas autoridades del partido, al tiempo que agregó que respeta la decisión de Guido Gómez Mazara, de impugnar el referido método de elección, un derecho consagrado en la Ley de Partidos 33-18, que debe verse como normal en una democracia, no solo en el PRM sino en cualquier partido político.