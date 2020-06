Eddy Herrera desmiente respaldo a Gonzalo Castillo

View this post on Instagram

En el próximo mes de julio estaré cumpliendo 35 años de carrera artística y la verdad que estoy sumamente agradecido del inmenso y permanente apoyo recibido de toda la gente que me sigue desde entonces!🙏🏼 En todo este tiempo he perfilado mi vida artística de manera muy imparcial en todo lo relacionado a los temas de la Política Nacional e Internacional, aunque siempre doy seguimiento a los principales acontecimientos informativos en este sentido, como todo ciudadano. Como artista he brindado mi música en múltiples ocasiones para actividades de todos los partidos políticos durante todo mi trayecto como profesional, pero nunca he querido mezclar mi imagen, mi vida artística ni mi vida personal a ninguna causa política, para mantener la esencia y coherencia de lo que hasta ahora ha sido mi trayectoria. Tengo grandes amigos en las diferentes organizaciones políticas de mi país, como también hay personas a las que admiro y respeto, aún sin conocerlas. Lamento profundamente que en las últimas horas, se haya puesto a circular una foto mía, junto a un mensaje en apoyo a un Candidato Presidencial para las venideras elecciones del 5 de julio, el cual dista mucho de la realidad. Hasta el momento, mi único interés es que como ciudadanos acudamos a las urnas a votar por el partido de su preferencia, ejerciendo nuestro derecho al voto de forma consciente y responsable, y que el resultado sea lo que más convenga a nuestro país. #eddyherrera Dios les bendiga!