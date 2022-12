Duartianos, organizaciones y niños prenden arbolito navideño en Plaza Juan Pablo Duarte en el Alto Manhattan

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Un grupo de prominentes duartianos encabezados por el presidente del Instituto Duartiano USA, Rafael G. Vancamper y los ex presidentes Miguel Estrella y Bienvenido Lara Flores, varias organizaciones y niños de escuelas primarias, prendieron en arbolito navideño de la Plaza Juan Duarte en la calle 170 Oeste entre avenidas Audubon y Saint Nicholas en un concurrido acto al que asistieron docenas de comunitarios.

El arbolito situado en el centro de la plaza fue prendido el jueves en la noche dando inicio oficial a las fiestas navideñas en el barrio dominicanizado de Washington Heitghs que abarca los vecindarios de Inwood y Hamilton Heitghs.

La actividad fue organizada por la Junta Comunitaria #12 del Alto Manhattan con el soporte del Instituto Duartiano USA, Fundación Juan Pablo Duarte, hospital Presbiteriano de la Universidad de Columbia, la Liga Comunitaria de la parte Alta (Community League of the Heights), CLOTH, Harvest Foods y Cynthia Rively of Washington Heitghs Garden School

El acto inició con una ceremonia moderada por Julio Batista, director de asuntos comunitarios del hospital y en el que hablaron el senador estatal del distrito 32, Robert Jackson, la activista María Luna de los comités de envejecientes, juventud y educación, quienes coincidieron en resaltar la importancia de mantener la tradición navideña, como período de paz, agradeciendo la asistencia masiva de la concurrencia.

Vancamper dijo que como siempre, el Instituto Duartiano estaba presente en la actividad para rendirle tributo al fundador de la República Dominicana.

Un banner de gran tamaño del instituto fue exhibido durante el festejo.

El presidente duartiano, tras resumir la agenda de 2022 desarrollada por los duartianos explicó que continúa representando la institución en diferentes eventos y actividades alegóricas a lo que fue la fundación de la república, la restauración, La Trinitaria, la muerte de Duarte y el día de la constitución.

“El Instituto Duartiano siempre va a estar, estará y continuará luchando para que los dominicanos siempre recuerden que Juan Pablo Duarte nos enseñó tener fe, luchar por el bienestar común, tratar de respetar la ley y para que nuestro hijos y familias, vivan bien, trabajen, convivan en paz y que siempre los dominicanos mantengan en alto todo lo que es el patriotismo y la soberanía de la República Dominicana”, añadió Vancamper.

Estrella, acompañado por su esposa, Arelis Mejía y el activista juvenil Jairo T. Guerra, dijo que los dominicanos siempre han sido bendecidos por Dios.

“Esta es nuestra segunda entrega del encendido del arbolito navideño en la parte de Washington Heitghs, área que definitivamente representa la dominicanidad en Nueva York”, añadió el ex presidente duartiano.

“Posiblemente sea la comunidad que mayor cantidad de dominicanos tiene por kilómetros cuadrados fuera de la República Dominicana”, explicó agregando que las organizaciones representativas de la comunidad dominicana dijeron presentes por segundo año consecutivo para celebrar el inicio de la época navideña, de las que forma parte el Instituto Duartiano USA.

Estrella resaltó la acogida que ha tenido el encendido del árbol en la Plaza Juan Pablo Duarte que reúne a toda la comunidad de Washington Heitghs e Inwood.

También habló el concejal dominicano del distrito 7, Shaun Abreu.