El incidente tuvo lugar en las inmediaciones del estadio de los Nationals, en la ciudad de Washington, mientras el equipo local jugaba la sexta entrada del partido contra los Padres de San Diego

Un partido de béisbol en la capital de Estados Unidos fue suspendido el sábado después de que los espectadores escucharan disparos fuera del estadio.

Hasta ahora se han reportado dos personas heridas por el hecho.

Un locutor dijo que el juego, entre los Nacionales de Washington y los Padres de San Diego, se detuvo debido a un “incidente” fuera del estadio.

Scary scene in Washington, DC. Players heard loud noises, apparently sounding like gunshots, and ran to grab family members to bring to safety in the clubhouse. The Nationals announced to fans via the PA system that the event occurred outside the stadium. pic.twitter.com/2UG9XWu3ir