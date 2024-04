Dos jueces dominicanos dijeron presentes en el Campeonato de Futsal de Concacaf 2024

SANTO DOMINGO.- Los árbitros dominicanos Manuel Rosario y Javier García estuvieron presentes en el recién finalizado Campeonato de Futsal de Concacaf 2024, evento que se llevó a cabo del 13 al 20 de abril en el Polideportivo Alexis Argüello de la ciudad de Managua – Nicaragua.

Manuel Rosario estuvo designado en los partidos Cuba vs Canadá, Nicaragua vs Cuba y Canadá vs Nicaragua de fase de grupos, además del Panamá vs Estados Unidos de cuartos de final y el Panamá vs Guatemala de semifinales.

Por su parte, Javier García estuvo en los partidos de primera fase: México vs Surinam, Surinam vs Costa Rica y Surinam vs Haití, así como en los cuartos de final entre Guatemala y México.