Dos aviones chocan en el aeropuerto más transitado de Europa (VIDEO)

Dos aviones de pasajeros chocaron este sábado en la pista del aeropuerto de Heathrow, en la ciudad de Londres. Según los reportes, un Boeing 787 de Virgin Atlantic colisionó a baja velocidad con un Airbus A350 de British Airways estacionado mientras retrocedía desde el edificio de la terminal.

La aeronave de Virgin estaba siendo guiada por un remolcador cuando sus alas golpearon la cola del avión vecino. Los servicios de emergencia acudieron al lugar de inmediato. No se reportaron heridos y los vehículos aéreos sufrieron daños menores.

JUST IN – Virgin Atlantic Boeing 787-9 collides with a British Airways Airbus A350-1041 on the ground at London Heathrow.



