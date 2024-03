“¿Dónde está Alexa Demie?”: qué ha pasado con la única estrella fracasada de ‘Euphoria’

CARLOS MEGÍA

Enero de 2022. Euphoria, convertida desde 2019 en uno de los hitos más generacionales de la ficción reciente, estrena su segunda temporada con unos desbordantes niveles de expectación. En esos tres años de lapso, dilatados por la pandemia, un reparto coral formado por rostros desconocidos con la salvedad de su protagonista, Zendaya, se han erigido en las caras del nuevo Hollywood. Cuentan por millones los seguidores conseguidos en redes sociales y por decenas las ofertas de campañas de moda y portadas de revistas que les llegan. El estreno de la serie es un éxito y sus audiencias marcan récords no vistos en HBO desde el final Juego de tronos. Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer o Alexa Demie se transforman en ídolos de nuevo cuño llamados a marcar un antes y un después en la meca del cine. Y así lo han hecho. Zendaya puede discutirle a cualquiera el estatus de actriz más relevante de la actualidad; Elordi se apoyó en Priscilla y Saltburn para confirmarse como el nuevo galán de oro; Sweeney ha revivido el género de la comedia romántica con Cualquiera menos tú y Schafer es reclamada por cineastas como Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas). Pero Demie, lejos de cumplir los vaticinios de triunfo que se cernían sobre ella, decidió huir de la primera línea hasta el punto de convertirse en uno de los enigmas más recurrentes —e interesantes— de las colinas de Los Ángeles.

“Suspensión temporal”. Estos son los términos elegidos por HBO para anunciar el retraso del rodaje de la tercera temporada de Euphoria y que debía empezar en apenas unos meses para cumplir con el estreno anunciado en 2025. La noticia ha conmocionado a los millones de seguidores de la serie que, basándose en la agenda cada vez más ajetreada del elenco y su acercamiento a la treintena —recordemos que sigue siendo una serie sobre estudiantes de instituto—, ya especulan sobre si esta información es la primera pista sobre una potencial cancelación de la ficción. Más aún, cuando la propia plataforma corrobora que “han dado permiso a los actores para perseguir otras oportunidades”. Unas oportunidades que, en el caso de Alexa Demie, han pasado de largo de manera sorprendente.

El suyo es el nombre más viral tras el comunicado, ya que la intérprete, que da vida a Maddy Pérez en la serie, no ha dado señales de vida profesional en los últimos dos años. En la red social X, antes conocida como Twitter, se multiplican los lamentos respecto a la posibilidad de volver a encontrarse con ella tras el retraso de Euphoria y se repite un tuit que formula la misma cuestión: “¿Dónde está Alexa Demie?”. Y no es una pregunta con fácil respuesta. En su cuenta de Instagram, con casi 12 millones de seguidores, desde marzo de 2022 solo ha publicado un par de stories y una imagen correspondiente a la campaña de lencería de Calvin Klein, de la que fue embajadora. Su último posado en alfombra roja data de diciembre de aquel año, no tiene proyectos pendientes de estreno o rodaje y su nombre tampoco ha sonado en ninguna quiniela para futuros castings. Quien hace justo ahora dos años fuera calificada por la edición estadounidense de la revista Vogue como “la estrella más interesante de la alfombra roja”, convertía el Y2K en fenómeno estilístico global y colaboraba con Balenciaga parece haberse evaporado de las colinas de Hollywood sin preaviso o justificación.

Sus únicas apariciones públicas en este tiempo se sintetizan en un cameo de dos segundos —literal— en la controvertida serie The Idol y en su subida al escenario durante un concierto de Madonna para acompañarla en la performance de su himno Vogue. Allí ejerció como jueza de un desfile de voguing, honor que también han disfrutado celebrities como Úrsula Corberó o Donatella Versace en otras citas de su gira mundial. Su amistad con la Reina del Pop se fraguó durante las audiciones para dar vida a la cantante en el próximo biopic sobre su vida y en el que Demie, pese a ser una de las finalistas, acabó sucumbiendo frente a Julia Garner. En el camino, proyectos anunciados por ella como una marca propia de moda, belleza y accesorios y la producción de un largometraje sobre la vida de su madre —maquilladora profesional que emigró a Estados Unidos desde México— también se han volatilizado.

