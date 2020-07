Dominicanos NYC sorprendidos como ex soldado salvó niño de una muerte segura

Dominicanos en esta ciudad han reaccionado sorprendidos, algunos con lágrimas, al ver las imágenes cuando un ex soldado de los Estados Unidos salvó de una muerte segura a un niño de meses al ser lanzado por su madre, que desesperada por un voraz incendio lo arrojó desde un tercer piso.

“Eso es obra de Dios”, “está vivo para un fin”, “eso es increíble”, “tu viste como ese hombre aparó ese niño”, “no, no, no, cualquiera no lo cree” fueron algunas de las expresiones que dominicanos expresaban en el Alto Manhattan y El Bronx, al comentar el hecho divulgado por diversos canales de TV en EE.UU y las redes sociales.





La madre murió calcinada y su hija de 8 años se salvó milagrosamente cuando dos vecinos acudieron frente al apartamento y derrumbaron la puerta para rescatarla.

Phillip Blanks, de 28 años, se convirtió en un verdadero héroe, ya que gracias a su habilidad y astucia salvó al niño de lo que parecía ser una muerte inevitable.

Blanks se encontraba visitando a un amigo que vive en un edificio adyacente, cuando de repente escucharon gritos que provenían del inmueble en llamas, bajó las escaleras, descalzo, para ver lo que ocurría y de repente se percató que una mujer intentaba lanzar a uno de sus hijos desde la altura debido al incendio.

Debajo de este, se encontraba ya una persona lista para tratar de atrapar al menor, pero se le notaba muy nervioso y Banks, quien ahora trabaja como guardaespaldas y fue jugador de fútbol americano, corrió al lugar para ser él quien auxiliara al menor.

Según reportan medios de comunicación, Blanks rechazó ser condecorado como héroe por su acto, la verdadera heroína fue la mamá de los niños, quien decidió sacrificar su vida para salvarlos, dijo.

Por Ramón Mercedes