Por José Zabala

New York- “Lamentó decirlo, si mi mujer no me pone Con Con en la mesa hay problema. No quiero ser machista con lo que voy a decir, si mi mujer que es muy buena por cierto y que la amo y la veo que le echa agua al Con Con, bueno hasta ahí llegamos por la falta de visión gastronómica y cultural que promueve la unión familiar en la mesa del hogar con él Concón servido. Los dominicanos crecimos conociendo por tradición que el Concón es un ingrediente más en la mesa y que a todos nos encanta. Si mi mujer cocina arroz, habichuela, carne y ensalada y no aparece el Concon, inmediatamente deja de ser una comida criolla. El Concón es vital en la mesa de los hogares dominicanos”, dijo Luis Hidalgo al portal digital Al Día TV Más.

Según dice la Tía Clara de Cocina Dominicana, si no eres dominicano(a) es probable que no entiendas la pasión que sentimos por el concón. Mi sugerencia es que lo pruebes, te podría sorprender. Empecemos por definir lo que es el Concón y por qué lo amamos con pasión. ¿QUÉ ES CONCÓN? Concón es la capa crujiente que se forma en el fondo del caldero al cocinar arroz al estilo dominicano. No es un plato en sí, sino algo que se obtiene durante la cocción del arroz, por lo tanto no hay receta.

El más común es el de arroz blanco. La descripción perfecta que he oído del sabor del concón: «el concón sabe a palomitas de maíz de mantequilla», pero con una sensación en boca muy crujiente. ¿QUE HACE AL CONCÓN «PERFECTO»? Perfectamente crujiente. Es una capa fina. No está quemado.

EL CALDERO: Utiliza el caldero correcto. Es preferible uno de aluminio o hierro vaciado. También tiene que ser del tamaño correcto. Si es muy pequeño, el arroz se quemará en el fondo, muy grande es mejor que muy pequeño. El arroz no debe ocupar más de ¾ de la altura del caldero, mejor si es solo la mitad.

Lo primero que debes hacer es «curar» el caldero (hablando de arroz blanco). Durante el proceso de cocción del arroz blanco agrega suficiente aceite vegetal (adecuado para freír) que cubra el fondo del caldero (puedes untar el fondo con una cuchara para no usar exceso de aceite), agrega sal y calienta. Cuando el aceite esté caliente agrega agua a temperatura ambiente (suficiente agua para cocinar el arroz). Esto CON-CON

Concón también se escribe a veces con-con, aunque no es la grafía preferida o correcta grafía preferida o correcta los poros del caldero y obtendrás una superficie no-adherente. No importa lo que hayas leído por ahí, prácticamente cualquier olla puede hacer concón, y lo he comprobado a lo largo de los años. Todo depende de cómo cocinar el arroz.